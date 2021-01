Rentrée éclatante pour le perchiste Renaud Lavillenie qui franchit 5,92 m à Bordeaux !

C'est ce qu'on appelle être à l'heure au rendez-vous de la rentrée. Renaud Lavillenie a remporté ce samedi le concours masculin du meeting StarPerche de Bordeaux avec un saut à 5,92 m. Une barre franchie à son deuxième essai après avoir effacé 5,72 m, puis 5,82 m. A 34 ans, le Clermontois est comme le bon vin (normal dans le Bordelais), il se bonifie avec l'âge. En espérant que les pépins physiques ne viennent pas bouchonner la cuvée 2021.

La fédération française d'athlétisme le confirme, c'est "sa meilleure rentrée post-fêtes en salle en carrière avec celle d’Aubière en 2011. Il y a 10 ans donc !" Lavillenie s'est même attaqué à trois reprises, en vain, à la barre des 6 mètres en Gironde. Peu importe, la forme et les sensations sont là.

Il faut remonter au dernier All Star Perche à Clermont-Ferrand pour le retrouver à plus de 5,90 m. Bien que diminué, le champion olympique avait alors franchi 5,94m. On devrait d'ailleurs le retrouver le 27 février à la maison des sports malgré une édition 2021 forcément reformaté à cause de la crise sanitaire.

A l'issue du concours girondin, Renaud Lavillenie a confié à nos confrères du journal l'Equipe : "Six mètres, c'est l'objectif de la saison. J'avais passé 5,80 m à l'entraînement et l'objectif aujourd'hui, c'était 5,90 m. Pour la suite, j'ai encore quatre foulées à mettre (il a sauté sur élan réduit à 16 foulées), cela me donnera plus de vitesse. Il y a beaucoup de signaux qui sont bien. On ne va pas encore s'enflammer, mais j'aurais tort de ne pas savourer ça. Même si je sais que la concurrence est rude, je me donne les moyens d'y parvenir."

Si son corps le laisse tranquille, Lavillenie peut prétendre à de belles choses cette saison. A commencer par les championnats d'Europe en salle début mars à Torun en Pologne. Une année 2021 devenue olympique à cause du Covid. Tokyo, c'est à la fois encore loin, mais déjà demain.

Notez enfin que Valentin Lavillenie a terminé 2e du concours StarPerche de Bordeaux après avoir effacé une barre à 5,72 m. Ce qui valide sa qualification pour les Europe en Pologne.