Jeux Olympiques: Pas de médaille pour Renaud Lavillenie, trop diminué

On savait que sur ce concours, ça passait ou ça cassait pour Renaud Lavillenie. Même si le champion olympique s'était un peu rassuré lors des qualifications, la quête d'une nouvelle médaille semblait compliquée. La cheville avait tenu le choc et Renaud Lavillenie se disait prêt à utiliser de grosses perches et à allonger sa foulée d'élan à 20 foulées (il était resté à 16 lors des qualifications).

Mais cette embellie espérée n'a malheureusement pas dépassé le stade de l'échauffement. Renaud Lavillenie a refusé un saut et n'est pas retombé sur le tapis mais sur la piste. Une chute assez brutale et l'inquiétude de retour. Le clermontois avait "sa tête des mauvais jours" lors de la présentation des finalistes et se testait avec de petites courses.

Un saut à 5m70 malgré la douleur

Les deux chevilles strappées, et non plus seulement la gauche, boitant légèrement, le concours devenait un véritable quitte ou double pour Renaud Lavillenie. obligé plus que jamais de limiter les sauts. Il faisait donc logiquement l'impasse à 5m55 pour entrer dans le concours à 5m70. Avec un premier saut parfaitement maîtrisé et un immense cri qui résonnait dans le stade de Tokyo une fois la barre franchie. Mais la douleur restait bien visible.

En pleurs, le visage dans sa serviette, il a été réconforté par plusieurs adversaires dont Armand Duplantis, le recordman du monde. Logiquement, Renaud Lavillenie faisait une nouvelle impasse à 5m80 pour tenter5m87. Ce matin dans l'Equipe, il pronostiquait que c'était la hauteur minimum pour espérer quelque chose. Mais le défi devenait impossible: il n'engageait pas sa perche au premier saut et grimaçait de douleur. Le perchiste tentait alors son va-tout, avec une nouvelle impasse sur les deux derniers sauts pour les garder pour 5m92. A cette hauteur, il ne restait que Mondo Duplantis, le brésilien Thiago Braz, son bourreau de Rio, et l'américain Christopher Nielsen.

Un premier saut assez haut, mais Renaud Lavillenie ne pouvait éviter la barre en retombant. Et le second partait bien mais il n'arrivait pas à enrouler suffisamment la barre pour poursuivre son rêve olympique. Pas de podium donc cette année mais une huitième place du concours, une place de finaliste. Ce qui reste une excellente performance vu les circonstances.

Il pouvait tomber dans les bras de son frère Valentin. Et suivre la fin du concours pour voir un Mondo Duplantis très facile remporter le titre olympique.