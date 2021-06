Renaud Lavillenie : "5.000 Ukrainiens qui scandent ton prénom, c'est fabuleux"

Le 15 février 2014, l'athlète Renaud Lavillenie bat le record du saut à la perche détenu depuis 21 ans par Sergueï Bubka. Un exploit réalisé devant l'ancien champion, et dans son pays, en Ukraine.

Il s'élance, parcourt une cinquantaine de mètres à vive allure avant de se propulser dans les airs sous le poids de la perche qu'il tient solidement entre les mains. Renaud Lavillenie participe alors à un meeting en salle, à Donetsk, en Ukraine. Ce jour du 15 février 2014, il s'envole plus haut qu'aucun autre perchiste auparavant. Le Français passe au-dessus de la barre des 6,16 mètres et devient le nouveau recordman du monde dans sa discipline devant des milliers d'Ukrainiens en liesse.

Renaud Lavillenie témoigne de ce moment important dans sa carrière au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza. "Ce petit centimètre qui fait la différence", comme il s'en amuse, lui permet de battre le record détenu depuis 21 ans par Serguëi Bubka.

L'ancien champion Ukrainien se trouve dans la salle ce jour-là, dans son pays. Les symboles sont forts pour Renaud Lavillenie qui détrône ainsi le boss de la discipline sur son propre terrain. Pourtant, la veille lors de la conférence de presse, le Français est assis à côté de Sergueï Bubka et pressent que l'Ukrainien attend beaucoup de lui :

Il me fait : 'T'es prêt pour demain ?'. Et en fait, je vois dans sa façon de me parler que ce n'était pas un truc du style : 'T'es prêt pour demain ?'. Histoire de, quoi ! C'était vraiment 'T'es prêt pour demain, pour le record ?'. Et ça venait vraiment de lui. C'était sincère.