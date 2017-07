Renaud Lavillenie décroche un 7e titre de champion de France

Le perchiste formé à Clermont a remporté les championnats de France qui se sont déroulés le week-end du 16 juillet à Marseille.

Renaud Lavillenie est à nouveau champion de France à la perche. Le sportif, médaillé d'argent aux JO, a décroché son septième titre pendant les championnats de France qui se sont déroulés le weekend du 15 et 16 juillet à Marseille.

Un saut à 5 mètres 80

Renaud Lavillenie remporte le titre avec un saut à 5 m 80, pour le sportif désormais "L'objectif c'est de bien préparer Monaco qui arrive vendredi et puis il me reste trois semaines avant les mondiaux à Londres. J'ai de la chance d'arriver à un moment où je suis à deux doigts d'être vraiment très bien au niveau des réglages. Je suis encore content car c'est de la régularité. J'ai l'expérience avec moi qui j'espère me donnera raison à la fin."

Les mondiaux d'athlétisme se dérouleront du 4 au 13 août prochain.