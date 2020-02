Renaud Lavillenie n'est plus recordman du monde, il "se doutait que cela finirait par arriver"

Rouen, France

La soirée aura été courte pour Renaud Lavillenie. La star française de saut à la perche, jusqu'à ce samedi soir détenteur du record du monde de la discipline (6m16), a cédé son titre. Il l'avait empoché en 2014, en Ukraine. Cela n'aura tenu que six ans. Et c'est un très jeune suédois de 20 ans, Armand Duplantis, qui chipe le trône, pour un petit centimètre.

Les deux concours, à Rouen et en Pologne se déroulait en même temps : "Je savais qu'il avait un peu d'avance sur moi, admet le roi déchu. Je me doutais qu'il pouvait me battre ce soir."

Renaud Lavillenie l'apprend en prenant son téléphone, casque sur les oreilles. Tout de suite, une moue, entre la joie de voir un record tomber et la crispation de ne plus être sur le trône : "_J'ai une conversation avec des potes, et ils me l'ont dit là. Je n'arrivais pas à avoir de réseau, j'ai demandé à mon coach. Il m'a dit '_on ne voulait pas te le dire..."

La nouvelle a peut-être fait tergiverser Renaud Lavillenie. En tout cas, derrière, il n'a passé aucune barre lors de sa soirée rouennaise, restant bloqué à 5m64. Lui le réfute : "Ce n'est pas la seule raison, je n'étais pas bien, j'ai voulu tenter de changer mes foulées, cela ne m'a pas réussi." Le reste du concours, il le passera la tête dans la serviette, à se faire consoler, ou a féliciter chaque barres passées par des français.

Renaud Lavillenie a laissé un champion du monde, l'Américain Sam Kendricks, remporter le concours rouennais, qui a passé la barre des 6m01 à son troisième essai.