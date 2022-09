Rendez-vous les 23, 24 et 25 septembre pour LE LION

Après 2 ans d'annulation, le revoilà pour sa 37ème édition.

Le Lion 2022 accompagnera le centenaire du Territoire de Belfort. Il se déroulera dans le sens Montbéliard Belfort, avec une nouveauté cette année : les arrivées seront jugées et concentrées sur la place de l'Arsenal, élu monument préféré des Français en 2020.

A chacun son Lion

Des courses pour "les jeunes", des marches , la " féline solidaire ", les Semi - Marathon ... Sportif ou pas, vous avez le choix, et pourrez participer au Lion à votre façon. On vous en dit plus sur le programme :

Vendredi 23 septembre : Le Mini Lion des collèges et des écoles élémentaires de 8h30 à 16h à Belfort, quais de la Savoureuse.

Samedi 24 septembre : *Marche culturelle sur un thème historique, circuit de 2,5 km à Belfort, départ de la place d'Armes de 14h à 17h. *Randonnée pédestre et marche nordique départs libres parking de l'Epide à Belfort de 9h à 14h pour le parcours long et jusqu'à 15h pour le court. (plus d'infos )

Dimanche 25 septembre : * " La Féline solidaire ", avec deux types de courses et un départ d'Andelnans à 8h45 et 8h47. * Le 10km en Joëlette, départ à 9h20 de Châtenois-Les-Forges. * Le 10km Crédit Mutuel, départ à 9h30 de Châtenois-Les-Forges. * Le semi-marathon en Joëlette, départ à 9h50 de Montbéliard. * Le semi-marathon international, départ à 10h00 de Montbéliard.

Pour vous inscrire, rien de plus simple : il vous suffit de cliquer ici. Sélectionnez la course qui vous convient, et c'est parti !

L'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard aura le plaisir de vous retrouver en direct du Lion dimanche 25 septembre de 9h55 à 12h30.