Rennes Volley sanctionné de trois points de pénalité

La Ligue nationale de volley-ball a officialisé, ce mardi, la sanction qui frappe le Rennes Volley. Le club breton écope d'un retrait de trois points ferme, plus deux avec sursis. La Ligue lui reproche un dépassement de la masse salariale autorisée.

Rennes, France

Rennes Volley n'est plus leader de la Ligue A. Au nouveau classement publié ce mardi par la Ligue, les hommes de Nikola Matijasevic ont 44 points, et ont été dépassés par Tours. Les Rennais en avaient pourtant 47 après leur victoire à Paris (0-3) samedi. Mais la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) est passée par là. La sanction, déjà révélée dans la presse depuis samedi, est désormais officielle.

Les avantages en nature pas inclus dans la masse salariale

Dans le détail, les Rennais ont été sanctionnés d'un retrait de de trois points ferme. Deux par révocation d'un sursis qui courrait depuis la saison dernière, pour "communication d'informations inexactes". Et un (plus deux avec sursis), pour "rupture d'équité sportive". Les reproches de la commission portent sur un dépassement de la masse salariale autorisée. Selon le président Brice Chambourg, contacté par France Bleu, l'ancienne direction du club, menée par le président Jean-Yves Le Roux, aurait omis d'inclure les avatages en nature accordés à certains joueurs dans le décompte de la masse salariale, ce qui est pourtant obligatoire.

Selon Brice Chambourg, cette sanction a été réduite en appel, les Noir et Or ayant été sanctionnés de cinq points ferme en première instance. Sur le plan sportif, à six matchs de la fin de la saison régulière, la sanction ne change pas grand chose, les Rennais étant toujours en excellente position pour se qualifier en play-offs. Les Rennais reçoivent samedi Nantes-Rezé, quatrième, pour un derby à la salle Colette-Besson. Entre temps, ils tenteront de valider, mardi, toujours à domicile, leur qualification pour les quarts de finale de la Challenge Cup, après leur victoire au match aller (1-3) chez les Slovaques de Nitra.