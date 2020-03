Report des Jeux Olympiques : la nancéienne Magda Wiet-Hénin (taekwondo) "rassurée"

Les athlètes vont devoir revoir leur préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le report a été annoncé ce mardi par le premier ministre japonais Shinzo Abe. Une décision qui est très vite arrivée aux oreilles d'athlètes qui ne pensent qu'aux Jeux depuis des années. C'est le cas de Magda Wiet-Hénin, athlète du Punch Nancy et membre de l'équipe de France de Taekwondo.

"Ca vient tout bouleverser"

Magda Wiet-Hénin se préparait depuis chez elle, depuis la fermeture de l'Insep, pour le tournoi de qualification olympique de Moscou, reporté d'avril à mai. Avant d'être un soulagement, ce report des Jeux Olympiques, c'est d'abord un programme totalement bousculé :

"Ça fait plusieurs années que je me prépare pour Tokyo. En tant qu'athlète, on a l'habitude de suivre une préparation bien précise. Ça vient tout bouleverser. On avait préparé les analyses des adversaires, il faudra tout recommencer."

"On pourra retourner à l'Insep"

Mais ce report, c'est aussi une bonne nouvelle en matière de santé et d'équité sportive :

"Si je n'avais pas eu le choix, j'y serais allé comme ça. Mais c'est sûr que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais plutôt contente, ça m'a rassurée. On pourra retourner à l'Insep, faire notre préparation habituelle, parce qu'à la maison, on bricole un peu, ce sera plus favorable à tout le monde. Le plus important, c'est la santé de tous, on va s'adapter comme tout le monde."