Report des Jeux olympiques : les fortunes diverses de ces deux athlètes sarthoises

Coup dur pour l'une, bonne nouvelle pour l'autre... Le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo à cause de la pandémie de Coronavirus est vécu de manière opposée par ces deux prétendantes sarthoises à la plus grande compétition mondiale.

Depuis plus de trois, elle poursuivait cet objectif et s'en approchait sérieusement : représenter la France en karaté, discipline programmée pour la première fois de l'histoire des JO à Tokyo. Mais dans la dernière ligne droite des qualifications, la mancelle Leïla Heurtault a vu ce rêve s'évanouir... Au moins provisoirement. Un gros coup dur au mental : "On s'y attendait sans se l'avouer. Et quand on nous l'a vraiment dit, on a été à la fois rassuré parce que c'est tout à fait normal. Mais aussi chamboulé et déçu... Un peu de mal à réaliser... Et puis beaucoup de questions sur la suite, la préparation, le nouveau système de qualifications..."

Je n'ai pas le droit de laisser tomber - Leïla Heurtault

Mais pour l'instant, pas de réponse claire... Et un grand vide, une grosse décompression après plus de trois ans fixés sure cet objectif. A tel point que la n°8 mondiale a failli tout plaquer... Avant de bien réfléchir : "Ca remettait en cause des projets personnels et franchement, j'ai tout arrêté pendant quelques jours, même les exercices que je faisais à la maison, j'en avais besoin pour digérer. Ce qu'on fait, ce ne sont pas des sacrifices mais des choix très difficiles à faire. Mentalement, physiquement, il fallait trouver le courage de repartir sur une année... Mais j'en suis arrivé à me dire que je n'avais pas fait tout ça pour rien. En plus, le karaté ne sera peut-être plus aux Jeux en 2024... Donc je n'ai pas le droit de laisser tomber et j'essaierai l'an prochain d'aller chercher cette qualification."

"Individuellement, ça reste une bonne nouvelle - Manon Houette

La motivation, à l'inverse, Manon Houette n'a pas eu de mal à la trouver. Opérée d'un genou en janvier, la handballeuse sarthoise du club de Metz et de l'équipe de France ne sera pas de retour sur les terrains avant septembre. Elle se préparait donc à suivre les JO à la télé... Mais ce report d'un an lui offre une chance inattendue de disputer de nouveau l'épreuve : "Je n'ai pas explosé de joie en l'apprenant parce qu'on ne peut pas se réjouir de cette situation, mais c'est vrai que mes proches, ma famille étaient très contents car pour moi, individuellement, ça reste une très bonne nouvelle. Après, c'était probablement la meilleure solution pour éviter de créer des inégalités de préparation entre les athlètes de différents pays."

Pour la joueuse originaire de Sillé-le-Guillaume, actuellement confinée en phase de remise en forme suite à sa convalescence, la perspective de retrouver les Bleues et de prétendre à une place dans l'équipe en 2021 ajoute donc un horizon supplémentaire à son retour au plus haut niveau : "Dans l'immédiat, ça ne change rien car j'ai six mois de rééducation et de ré-athlétisation devant moi. Mais en plus de retrouver le terrain dès que possible, et mon équipe de Metz, ça fait un objectif et une motivation en plus dans ma tête pour la saison prochaine." Avec la perspective d'une nouvelle médaille, après celle en argent conquise en 2016 à Rio.