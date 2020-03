Report des JO de Tokyo : la déception d'Élodie Clouvel

Élodie Clouvel, va devoir attendre un an de plus pour espérer décrocher l'or olympique

Elle rêvait d'or olympique et s'y préparait depuis quatre ans. Même si elle comprend la décision et souligne que la santé reste le plus important, la stéphanoise Élodie Clouvel ne peut cacher sa déception suite à l'annonce du report des JO de Tokyo. La Stéphanoise, médaillée d'argent en Pentathlon moderne en 2016 à Rio, accuse le coup mais promet qu'elle va se relever et préparer 2021.