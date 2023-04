"Respectez mon sport", plusieurs comités de Haute-Garonne unis pour lutter contre les incivilités

C'est un fléau sur et au bord des terrains chaque weekend. Quelle que soit la discipline et quel que soit le niveau de compétition. Cinq comités sportifs de Haute-Garonne ont décidé de prendre le problème à bras le corps et de sensibiliser contre les violences et incivilités dans le sport.

"Un mal profond, sournois et dangereux"

"L’objectif est de faire accepter par nos parents, accompagnateurs, licenciés, supporters… que ce ballon si précieux pour nos pratiquants est leur ballon, leur passion, leur sport. Sensibiliser ceux qui portent ces agressivités verbales, voire physiques devient une priorité et nous avons décidé de passer à l’action et d'agir collectivement. Un mal profond, sournois et dangereux pour nos disciplines et le sport en général que nous allons combattre par des actions pour que "notre ballon soit au centre du jeu", que nos valeurs socio-éducatives soient respectées par tous !", expliquent ces comités qui vont se mobiliser tout le weekend.

Le message sera aussi relayé par les clubs professionnels de ces disciplines. Notamment lors de TFC-OL ce vendredi soir au Stadium ou encore dimanche soir à Ernest-Wallon à l'occasion de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le LOU.

Ce vendredi matin à 7h45, le vice-président de la Ligue d'Occitanie de rugby est l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie pour évoquer cette opération. Réagissez au 05.34.43.31.31.