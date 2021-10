Basket - 32e Coupe de France : un Limoges CSP très sérieux n'a laissé aucune chance à Nantes

Le Limoges CSP a dominé Nantes, pensionnaire de Pro B, ce mardi en 32e de finale de la Coupe de France de Basket. Une victoire 84 à 61 synonyme de 3e victoire de suite toutes compétitions confondues pour les Limougeauds.

La rencontre :

Comme à Roanne vendredi soir en championnat, le Limoges CSP n'a laissé aucune place au suspens ce mardi sur le parquet de l'Hermine de Nantes. Sérieux de bout en bout et des deux côtés du parquet, les joueurs de Massimo Cancellieri ont fait le boulot pour se défaire des locaux. Le coach italien a même pu utiliser le pivot Horace Spencer pendant 20 minutes. Une première cette saison.

Les déclarations :

Je suis content, tout le monde a été sérieux - Tim Crusol

Tim Crusol, meneur du Limoges CSP :"On a été tout de suite été dans le sérieux. Surtout défensivement dans le 2e quart temps avec seulement 10 points encaissés. Je suis content. Tout le monde a été sérieux."

Si un joueur comme ça prend feu, c'est un problème pour nous - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri, entraineur de Limoges :"on a essayé de faire de notre mieux. On a fait du bon travail dans les 2 premiers quarts temps sur leurs principales menaces. Je parle de Charles Thomas que j'ai coaché en Italie. On a aussi fait du bon travail sur Smith. C'était l'autre joueur à stopper. Mais on l'a pas fait dans le dernier quart. C'est pour ça que j'étais énervé après Crusol. Si un joueur comme ça prend feu, c'est un problème pour nous."

Ils ont contrôlé le match du début à la fin - Jean-Baptiste Lecrosnier

Jean-Baptiste Lecrosnier, entraineur de Nantes :"ils ont contrôlé le match du début à la fin. On voit la différence entre une équipe de l'Elite et une équipe de Pro B. Quand vient s'ajouter à ça une grande rigueur collective de Limoges en attaque et en défense... Ils nous ont rendu la tâche difficile partout."

En grande forme : CJ Massinburg

Toujours aussi remuant, l'arrière US n'a presque rien raté mardi soir. Auteur de 19 points à 6 sur 7 au tir, il a aussi pris 8 rebonds et délivré 3 passes décisives pour 1 seul petit ballon perdu pour finir à 28 d'évaluation en 22 minutes. Du très propre !

Un jour sans : Grismay Paumier

Peut-on vraiment parler d'un jour sans pour le pivot Grismay Paumier ? En tout cas, ses deux fautes rapides ont obligé l'entraineur à le remettre sur le banc. Au final, le Cubain n'a joué sue 15 minutes à Nantes. Cela ne l'a pas empêché de finir avec 5 points, 8 rebonds et 14 d'évaluation.

La statistique : 42 rebonds à 27 pour Limoges

Le différentiel au rebond a largement tourné à l'avantage de Limoges qui menait déjà largement dans ce domaine à la pause. Avec 42 prises à 27, le CSP n'a laissé que des miettes sous les panneaux.