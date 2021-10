Basket - Elite J05 : le Limoges CSP a chuté face à l'agressivité de Cholet et un trio arbitral catastrophique

Dans un Palais des sports bien garni, le Limoges CSP a concédé sa 2e défaite de la saison à domicile ce samedi lors de la venue de Cholet. Les joueurs de Massimo Cancellieri ont perdu 91 à 79 cette rencontre de la 5e journée du championnat de France Elite de basket.

La rencontre : Un Limoges CSP fautif, les arbitres aussi

Le Limoges CSP a vécu une terrible première mi temps. Les joueurs de Massimo Cancellieri ont été archi dominés par des Choletais terriblement adroits. 67% de réussite au tir pour eux à la mi temps et 75% à 3 pts ! Une équipe de Cholet plus agressive et très efficace dans les 1 contre 1. Les visiteurs menaient de 25 points à la pause. Un écart également du à un arbitrage catastrophique. Après avoir compté jusqu'à 28 points de retard, les limougeauds, au prix de gros efforts, sont revenus à 9 points en seconde période mais ils ont finalement commis des erreurs à l'instar d'un Demonte Harper très utilisé et un peu moins lucide en fin de rencontre. Sans oublier le trio arbitral qui n'a rien trouver de mieux, sans l'avertir, que de siffler la 5e faute pour floping à Nicolas Lang, la menace numéro 1 du CSP en attaque (18 points), alors qu'il restait encore 8 minutes à jouer. Du grand art !

En grande forme : Hugo Invernizzi

Joueur le plus utilisé (35') avec Demonte Harper (36'), l'intérieur limougeaud n'a rien forcé pour finir à 12 points à 80% de réussite au tir mais aussi 6 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d'évaluation. On peut quand même regretter qu'il n'est pas un peu plus pris ses responsabilités en attaque en fin de match, surtout quand Nicolas Lang a du quitter ses partenaires. "Je dois plus forcer, surtout quand Nico n'est pas là. J'aurais du essayer de prendre un peu plus le jeu à mon compte. Je m'en veux à la fin de ne pas avoir été plus agressif, quitte à rater. J'aurais peut-être du prendre plus de responsabilités" a-t-il admis après le match en conférence de presse.

Un jour sans : CJ Massinburg

Irréprochable depuis le début de saison avec Limoges, le pigiste médical de Gerry Blakes que l'entraineur aimerait conserver jusqu'en fin de saison, n'a pas passé une bonne soirée samedi soir face à Cholet. Surtout en terme d'adresse. Le combo américain a terminé avec 10 points mais à seulement 2 sur 12 au tir. Et au final, 1 d'évaluation en 29 minutes. Et le moins bon différentiel. -24 avec lui sur le parquet pour le Limoges CSP.

Les déclarations :

Si tu perds la concentration, c'est un problème. C'est ce qui nous est arrivé. Mais pas seulement à nous - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri, entraineur de Limoges :"si je dis quelque chose sur les arbitres, ils vont me convoquer à Paris. Nous n'avons pas joué un excellent match. Mais Je dois dire que c'était plus dur pour nous, beaucoup plus dur. Tout le monde a vu ce qui c'est passé. Ils me disent toujours que j'exagère mais qu'est ce que je dois faire ? Tout le monde se doit d'être concentré pendant le match. Si tu perds la concentration, c'est un problème. C'est ce qui nous est arrivé en tant qu'équipe. Mais pas seulement à nous."

On est très très mal rentré dans le match. On a passé plus de temps à se plaindre ou à se demander ce qui se passe plutôt que jouer dur - Hugo Invernizzi

Hugo Invernizzi, intérieur du Limoges CSP :"on est très mal rentré dans le match. On a passé plus de temps à se plaindre ou à se demander ce qui se passe plutôt que jouer dur. Eux ont eu une confiance impressionnante. Ils ont gagné beaucoup de 1 contre 1. Ils ont mis beaucoup de gros shoots. Au lieu d'augmenter l'intensité, on est trop redescendu. Malgré ça, on n'a pas du tout lâché. On était à moins 28 mais on a fait de gros efforts pour revenir. La 5e faute de Nicolas ? Je ne dit pas que c'est un manque de respect vis à vis du meilleur scoreur français du championnat de lui siffler un floping qui le sort du match à 8 minutes de la fin, mais ils auraient pu l'avertir. Perdre Nico pour nous, c'est énorme l'impact que ça a sur l'équipe".

La statistique : 73 d'évaluation à 24 à la pause en faveur de Cholet

A la mi-temps, les joueurs de Laurent Vila étaient déjà à 73 d'évaluation. Chiffre qui montre bien qu'ils n'ont presque rien raté en 1ère période avec une adresse diabolique et seulement 3 ballons perdus pour 13 passes à la pause. A contrario, le Limoges CSP était à 24 d'évaluation collective avec seulement 32% d'adresse. En seconde mi-temps, les choses se sont inversées mais les Choletais ont quand même terminé devant avec 109 d'évaluation collective contre 83 aux Limougeauds.

En aparté : beaucoup de monde à Beaublanc

C'est devenu si inhabituel que cela faisait plaisir à voir. S'il y avait encore pas mal de places libres en travée basse malgré un "sold out" annoncé par le club dans cette partie de Beaublanc, le palais des sports était bien rempli ce samedi soir. Effet des bons résultats ? Le retour des expatriés aux premiers jours des vacances ? Quoiqu'il en soit, dommage que le Limoges CSP se soit raté en 1ère mi-temps, avec la complicité du trio arbitral.