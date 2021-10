Retour des internationaux féminins de la Vienne : la française Chloé Paquet s'impose

Les internationaux féminins de la Vienne, compétition du circuit féminin de tennis, sont de retour après un an d'arrêt. La Française Chloé Paquet, 165e mondiale, s'est imposée en deux sets contre la Suissesse Simona Waters. Une reprise avec un public et des bénévoles conquis pour cette compétition.

Clap de fin pour les internationaux féminins de la Vienne à Poitiers ce dimanche 31 octobre. Un tournoi de tennis professionnel qui se termine par la victoire d'une Française : Chloé Paquet, 27 ans et 165e joueuse mondiale. Elle a battu la Suissesse Simona Waltert en deux sets (6/4 6/3). C'est son deuxième tournoi remporté d'affilés dans la saison, après celui de Netanya en Israël le week-end dernier. Pourtant, Poitiers ne lui avait pas porté chance jusque-là. Elle a déjà participé quatre fois, sans gagner un match.

C'est le plus beau celui là." Chloé Paquet.

"C'est vrai que je n'avais pas l'habitude de gagner sur ce court, et là, j'ai enchaîné cinq belles victoires", se réjouit la gagnante. Elle s'est sentie portée par le public dans la salle. "J'ai vraiment senti le soutien à la fin, je commençais à stresser un peu et vraiment, ça m'a aidé", ajoute-t-elle.

Un public et des bénvoles conquis

Pour les bénévoles et les spectateurs, c'est le retour de la compétition après un an d'absence. Entre les bénévoles, il y a une véritable convivialité qui a manqué à Isabelle. "Ce qui m'avait manqué, c'est aussi tout ce qui est off", affirme-t-elle. Plus d'une centaine de bénévoles viennent donner le coup de main pour la compétition. "On est une équipe qui passons une semaine tous ensemble, qui mettons parfois de côté notre vie de famille et notre travail pour partager ensemble", précise Isabelle.

Les spectateurs sont marqués par cette ambiance. "C'est vrai que oui, ça me donne des idées pour organiser des tournois et faire de la performance pour les jeunes filles surtout", s'inspire Catherine, présidente d'un club en Charente-Maritime. Une chose aussi qu'apprécient ces fans de tennis : la taille de la compétition. Elle n'est pas très grande et permet d'avoir une proximité avec les joueuses.