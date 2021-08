Retour des sabreuses orléanaises à Paris : "C'était une folie, inimaginable cette foule" pour Cécilia Berder

De nombreux athlètes français ont déjà fait leur retour des Jeux Olympiques de Tokyo, au Japon, sur le sol français depuis quelques jours mais on a scruté surtout le retour des sabreuses orléanaises ce lundi après-midi à Paris, dans la fan-zone des Jeux installée au Trocadéro. Manon Brunet et Cécilia Berder, toutes les deux licenciées au Cercle d'escrime orléanais ont savouré devant une foule en délire.

Cécilia Berder, également chroniqueuse chez nos collègues de France Info, est passée avec sa médaille autour du cou dans leurs studios. Interview.

Quelle journée Cécilia pour ce retour à Paris ! Beaucoup de joie on imagine à partager ?

Cécilia Berder : C'était une folie. C'était inimaginable. On a atterri à 3h30 du matin (ce lundi), on nous a dit on va aller au Trocadéro. C'était dingue. Entre les enfants qui avaient les yeux pleins d'étoiles en disant "je peux toucher ta médaille ?" et les mamies me disaient merci, "vous nous avez fait du bien". Ça m'a vraiment touché parce que c'était au-delà d'un bravo, qui est déjà énorme. On était hyper heureuse.

On ne réalise pas toujours qu'on a été suivi comme ça, porté et soutenu par son propre pays, on ne peut pas tellement le sentir sur place ?

Oui et surtout que nos matches, j'en avais bien conscience, étaient très tôt. Mon premier match était à 3h30 du matin, je me suis dit qu'il y aurait peut-être que mes parents et mon copain qui pourraient me regarder mais j'avais plein d'amis sur les réseaux sociaux, les gens regardaient vraiment. On ne s'attendait pas à ça.

Il y a des images que vous garderez de ces Jeux olympiques un peu particulier ?

La première image c'est vraiment la gentillesse du peuple japonais. On a été accueilli dès l'aéroport, C'était incroyable de voir qu'ils étaient fiers de nous accueillir. On avait une petite appréhension parce que beaucoup de sondage que les Japonais ne voulaient pas de nous. En fait, quand on est arrivé là-bas, ils faisaient en sorte que tout se passe bien. On mange bien là-bas, franchement, au Japon on mange vraiment très bien et ce peuple japonais était d'une vraie douceur. La deuxième, c'est que qu'on sort d'un confinement où on n'a pas vu grand monde. Et là, boum! Pour une fois, j'avais des petits, des grands, des gros, des gens de toutes les couleurs et de voir toutes ces délégations se mélanger. Je me suis dit "ok, on vit quand même quelque chose d'extraordinaire". Et après gagner par équipe, pour moi, c'est encore plus important parce que vous avez les filles à côté de vous et quand elles vous sautent dans les bras parce que vous avez mis la touche qui permet d'avoir une médaille, vous vous dites, oui c'était chaud. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu peur, mais ça valait le coup et c'était bon.

Au Cercle d'escrime orléanais à la rentrée

Les Orléanaises ont maintenant prévu de se reposer, avant de venir fêter ces médailles avec les licenciés du Cercle d'escrime orléanais à la rentrée de septembre. On a hâte.