C'est la grosse nouveauté du rallye Mont-Blanc Morzine, qui fête vendredi ses 70 ans. Quatre spéciales vont se courir en nocturne, une première depuis plus de quinze ans.

Les premiers rugissements de moteurs sont prévus vendredi à la mi-journée autour de la station du Chablais. Pour son 70e anniversaire, le gratin des pilotes français sera au départ du rallye Mont-Blanc Morzine, sixième manche du championnat de France qui en compte neuf.

Retour des spéciales nocturnes

La principale nouveauté du rallye haut-savoyard est le retour de la nuit. Quatre des quatorze spéciales programmées jusqu'à samedi soir vont se courir de nuit, une première depuis plus de quinze ans. "Pour deux raisons" explique l'organisateur Philippe Vanesse, "déjà la fédération nous a demandé de réduire l'amplitude du rallye sur un jour et demi, et cela crée moins de nuisances. Bloquer des routes la nuit, c'est moins grave que la journée".

ECOUTEZ Philippe Vanesse, l'organisateur du rallye Copier

Philippe Vanesse justifie également son choix en amoureux de la nuit, "ça peut changer la donne, certains pilotes se comportent mieux la nuit. Cela favorise l'instinct, tout se joue aux rampes de phares et aux notes".

160 pilotes au départ

Idéalement placé dans le calendrier du championnat de France, ce "rallye de rentrée" est souvent décisif dans l'attribution du titre national. 160 pilotes sont inscrits, dont les trois hommes en tête du championnat. L'Isérois Yoann Bonato, le Tourangeau Pierre Roché et le Drômois Bryan Bouffier devraient se livrer une belle bataille.

Départ de la première spéciale vendredi à 12h23 à Morzine.

le programme de vendredi - Rallye Mont Blanc Morzine