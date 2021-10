Retour du marathon de Paris : les coureurs amateurs sont impatients

Ils sont venus récupérer leur dossard pour participer au deuxième plus gros marathon du monde. Au salon du running, renommé "Run Experience", qui a lieu au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, les participants à l'évènement sportif ont trois jours pour venir chercher le numéro qui leur fera fouler les 42 kilomètres de pavés parisiens. Pour l'occasion, le salon proposait un parcours avec plusieurs activités pour les coureurs.

Les participants sont venus récupérer leur dossard au salon du running à Paris © Radio France

Un marathon attendu par les accros de la course et les autres

Dans le grand hall, Antonin, 24 ans, fait la queue pour recevoir son précieux numéro. Pour le jour J, il portera le dossard 5105 au départ de la course. Le jeune homme attendait ce moment depuis longtemps : _"_Je m'entraîne intensivement depuis deux mois. J'avais déjà mes places pour le 5 avril 2020, mais ça a été annulé puis reporté. Je me suis toujours tenu prêt et je suis ravi que ça ait enfin lieu. J'ai hâte d'en découdre."

Annulé une fois puis reporté à deux reprises, le marathon a manqué aux coureurs les plus assidus. Pascal, 53 ans, pratique depuis qu'il est petit : "Ce sera mon 39e marathon. J'ai fait mon premier marathon en 1998. Evidemment, j'ai hâte. En temps normal, je fais 2 ou 3 marathons dans l'année. J'ai essayé de maintenir mon rythme malgré tout en courant 50 minutes à 2 heures, six fois par semaine."

Si l'épidémie du Covid-19 a chamboulé le calendrier du rendez-vous des coureurs amateurs et professionnels, il a également perturbé le rythme d'entraînement de Nathalie, qui participe à son troisième marathon : "Après toute cette période de confinement où on s'est très peu entraîné, _j'ai revu mes objectifs à la baisse_, donc si je fais le parcours en moins de 4 heures, ce sera déjà très bien."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a donc les habitués mais aussi ceux qui vont découvrir pour la première fois l'ambiance du marathon, comme Théo, 22 ans : "Dimanche, ce sera mon baptême. De base, je devais participer à l'édition pour mes 20 ans, mais il a été repoussé à cause du covid, donc ce sera pour mes 22 ans. En tout cas, je me sens bien. Je ne sais pas si je me sens prêt parce que j'ai jamais fait plus de 30 kilomètres mais _l'objectif de la journée, c'est de s'amuser._" Les coureurs s'élanceront ce dimanche tout au long de la matinée au départ des Champs-Elysées pour rejoindre la Porte Dauphine.