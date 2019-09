Retour en images sur la 36ème édition du semi-marathon du Lion

L'édition 2019 du semi-marathon du Lion aura été celle de tous les records. Retour en images sur cette 36ème édition entre Belfort et Montbéliard.

Montbéliard, France

Premier record battu sur la course pour cette édition 2019 : le Kényan Kelvin Cheruyiot a remporté le semi en 59 minutes et 53 secondes, avec une arrivée au sprint, devant l'Ougandais Geoffrey Kusuro.

Record de fréquentation

Le record de participants a également été battu avec 5.045 concurrents toutes épreuves confondues. Il y en avait trois : la Féline sur 5 km, le 10 km et l'épreuve reine du semi-marathon courru cette année par 2.000 concurrents.

Jusqu'au bout de l'effort. © Radio France - Stéphane Vallée

Les organismes éprouvés après la course... © Radio France - Stéphane Vallée

Bravo à la team France Bleu !

Un grand bravo au passage aux champions de France Bleu Belfort Montbéliard : Anne Delanaud sur le 10 km, et Béatrice Delavaud, Bertrand Fissot et Emmanuel Peyret sur le semi-marathon. Bertrand et Emmanuel ont courru les 21 kms en 1h 57 minutes (5,30 km/h en moyenne). Félicitations !

Bertrand Fissot et Emmanuel Peyret, de l'équipe France Bleu ! © Radio France - Stéphane Vallée

La team France Bleu Belfort Montbéliard au Lion 2019 (quasi complète...) © Radio France - Stéphane Vallée

Certains étaient venus déguisés. © Radio France - Stéphane Vallée / Hervé Blanchard