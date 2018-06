Nice, France

Si la victoire chez les hommes est revenue au belge Frédérik Van Lierde en 8 heures 25 minutes et 22 secondes et chez les femmes à la britannique Corinne Abraham en un peu plus de 9 heures, il ne faut pas oublier tous les autres concurrents, triathlètes anonymes qui se sont entraînés des mois et des mois pour arriver à au moins terminer cette épreuve. Retour sur cette très longue journée en images.