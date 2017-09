Retour sur la 15ème édition de l'Ultra Trail du Mont-Blanc

Les rues sont désormais plus calmes à Chamonix en Haute-Savoie. Des milliers de personnes sont venues encourager ce samedi et ce dimanche les coureurs de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Le niveau était très relevé pour cette 15ème édition. Retour sur l'une des courses les plus difficiles au monde.

Certains auront mis plus de 46 heures pour franchir la ligne d'arrivée. La 15ème édition de l'Ultra Trail du Mont-Blanc à Chamonix en Haute-Savoie était sans doute l'une des plus dures qu'aient connu les coureurs. D'une part, le niveau des traileurs était particulièrement relevé. D'autres part, la météo automnale a rendu l'effort plus intense.

Un plateau d'exception

Jamais deux sans trois pour François D'Haene. Le Savoyard désormais installé dans le Beaujolais a remporté cette 15ème édition en moins de 20 heures. C'est une première ! Il bat ainsi celui qui partait favori : Kilian Jornet. L'Espagnol arrive en deuxième position.

Si l'on passe les têtes d'affiche, les 2 537 traileurs au départ avaient tous un excellent niveau. "La sélection était plus drastique que les années précédentes", explique Catherine Poletti, l'organisatrice de l'UTMB.

Malgré tout, quasiment un participant sur trois a dû abandonner. Les conditions météorologiques ont notamment rendu la course encore plus difficile.

De la pluie et de la neige

"J'ai passé une nuit horrible", confie Etienne à l'arrivée. La neige s'est invitée à la course et le froid a stoppé tout espoir de franchir la ligne d'arrivée pour certains coureurs.

"Le nombre d'abandons est pourtant similaire à l'année dernière alors qu'il faisait grand beau" - Catherine Poletti, organisatrice de l'UTMB

Comment l'expliquer ? En 2003, les traileurs étaient confrontés aux mêmes conditions climatiques. Beaucoup avaient abandonné en cours de route. "Nous sommes beaucoup mieux préparés", remarque Mme Poletti. Écoutez ci-dessous comment les organisateurs ont géré les aléas de la météo :