Retraite de Jo-Wilfried Tsonga : retour sur l'impressionnante carrière de l'ex-n°5 mondial

C'est une page importante du tennis français qui se tourne. A 37 ans, Jo-Wilfriend Tsonga a pris sa retraite après avoir été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros (22 mai-5 juin). "Depuis quelques semaines, j'ai décidé que j'allais arrêter à Roland cette année. Ce sera mon 15e Roland" : c'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que le joueur, retombé au 220e rang mondial et qui sort de quatre années minées par les blessures, a annoncé sa prochaine retraite d'une voix douce mais déterminée.

L'un des plus beaux palmarès du tennis français

Jo-Wilfried Tsonga aura signé l'une des plus belles pages du tennis français et possède une armoir à trophées bien garnie depuis ses débuts professionnels en 2004. Les chiffres sont impressionnants : 18 titres remportés (seul Yannick Noah a fait mieux), 45 victoires contre le Top 10, dont 3 face au n°1 mondial, au moins deux victoires contre tous les membres du Big4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), des quarts de finale joués dans les quatre Majeurs et une finale à l'Open d'Australie (2008).

En Grand Chelem, il a remporté au total 121 matchs et détient donc le record de victoires françaises. A savoir également que sur les 25 tournois du Grand Chelem qu'il a disputés depuis l'Open d'Australie en 2008, Tsonga a été le Français allant le plus loin à 17 reprises. Il est aussi le seul joueur avec Novak Djokovic à avoir vaincu Roger Federer et Rafael Nadal 3 sets à zéro dans un tournoi du Grand Chelem.

A ce beau parcours individuel, il faut ajouter une médaille d'argent en double avec Michaël Llodra aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et des exploits en Coupe Davis, jusqu'au titre en 2017, avec ses compères Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils, les nouveaux Mousquetaires qui vont bientôt se retrouver à trois. Il ne lui manquera que ce titre du Grand Chelem qui sacre les plus grands. Un titre d'autant plus compliqué à décrocher qu'il a fait sa carrière durant le règne du Big 4. "What a run (quel parcours) ! Merci pour tout, Jo !", a réagi l'ATP sur Twitter où la FFT lui a donné "rendez-vous à Roland-Garros pour vibrer une dernière fois ensemble".

Prometteur dès ses débuts

Le natif du Mans (Sarthe) brille dès ses débuts chez les Juniors. Fils d'un ancien handballeur professionnel et d'une enseignante, Tsonga débute sa carrière au Tennis clubs des Trois vallées dans la Sarthe. Après un passage au pôle espoir de Poitiers à 13 ans, il intègre deux ans plus tard l'Insep pendant deux années. Il remporte quatre titres en simples, dont l'US Open et atteint les demi-finales des trois autres tournois du Grand Chelem. Ces performances lui permettent d'occuper la deuxième place mondiale du circuit et augurent d'un avenir éclatant chez les grands.

Blessures en cascade

Si Jo-Wilfried Tsonga a décidé de prendre sa retraite à 37 ans, c'est principalement parce que son corps le lui réclamait. Depuis le début de sa carrière, le tennisman a dû faire face à toute une série de blessures et de problèmes de santé. Notamment une drépanocytose sous-jacente (maladie généique touchant les globules rouges et provoquant de grosses fatigues). Ses genoux, vertèbres, son articulation sacro-iliaque qui s'est calcifiée, l'ont obligé à abandonner au premier tour de l'Open d'Australie en 2020.

Il n'avait ensuite repris qu'en pointillés la saison 2021, fin février à Montpellier, avant d'y mettre un terme sur une défaite au premier tour à Wimbledon. Il était revenu à la compétition cette année avec dans l'idée de "planifier (sa) sortie" et pour que ses enfants voient que leur père "est un gagneur", avait-l indiqué en février avant l'Open 13 à Marseille.