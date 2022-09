Retraite de Roger Federer : le monde du tennis salue la "carrière incroyable" du champion

Vingt titres du Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis : Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite, au terme de la Laver Cup, compétition prévue du 23 au 25 septembre. Une nouvelle saluée par une pluie d'hommages.

Icône du tennis, le Suisse Roger Federer a annoncé, jeudi, qu'il allait mettre fin à sa carrière, à 41 ans. Une annonce qui a suscité une pluie de réactions, à la hauteur de la carrière hors-norme du joueur, absent des courts depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon 2021 et qui disputera son dernier tournoi ATP à l'occasion de la Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain.

"Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments fantastiques sur les courts et en dehors", a réagi son rival historique, l'Espagnol Rafael Nadal (36 ans), évoquant "une triste journée pour (lui) et pour le sport dans le monde entier".

Federer, détenteur de 20 titres en Grand Chelem, et Nadal, qui a porté le record à 23 titres, ont longtemps habité seuls les sommets du tennis mondial - jusqu'à l'émergence du Serbe Novak Djokovic -, s'affrontant à 40 reprises (24 victoires pour l'Espagnol contre 16 pour le Suisse). Leur opposition de style a fait de leur rivalité une légende, doublée d'une amitié qui ne s'est jamais démentie. "J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais", a ajouté Rafael Nadal, actuel N.3 mondial. "Nous aurons encore de nombreux autres moments à partager ensemble à l'avenir, il reste tant de choses à faire ensemble, nous le savons".

"À 41 ans, Roger Federer a une longévité incroyable, une carrière incroyable et je ne suis pas vraiment surpris", a commenté sur franceinfo Jo-Wilfried Tsonga, qui l'a affronté 18 fois sur le circuit ATP. "Il mérite d'être soutenu jusqu'au bout, il mérite des hommages à la hauteur de ce qu'a été sa carrière", a ajouté le joueur français, lui-même retiré du circuit depuis mai dernier. "En tout cas il va manquer à beaucoup de gens et à beaucoup de fans de tennis", a-t-il conclu.

Sentiment partagé par l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré à l'US Open et N.1 mondial à seulement 19 ans et incarnation de la nouvelle génération. "Roger a été l'une de mes idoles et source d'inspiration ! Merci pour tout ce que tu as donné à notre sport ! Je veux continuer de jouer avec toi ! Je te souhaite bonne chance pour la suite."

"JE T'AIME Roger. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le tennis ne sera plus jamais le même sans toi", a pour sa part twitté l'Argentin Juan Martin Del Potro.

"Merci pour tout Roger" a sobrement commenté la légende du tennis, Rod Laver. "Merci pour les souvenirs partagés. Ce fut un honneur de partager temps et expériences sur les terrains les plus sacrés du sport", a salué l'ex N.1 mondial Andy Roddick.

L'icône du tennis féminin Billie Jean King a aussi posté une photo d'elle accompagnée de Roger Federer sur les réseaux sociaux : "c'est le champion des champions. Il a le jeu le plus complet de sa génération et a saisi les cœurs des fans de sport du monde entier avec son incroyable rapidité sur le cour et un puissant esprit tennis. Il a eu une carrière historique avec des souvenirs qui perdureront. Nous te souhaitons le meilleur alors que tu continues ta route".

