Retraite de Tsonga : "Jo a beaucoup apporté au tennis", estime Hamid Laaqira qui le connaît depuis 30 ans

La riche carrière de Jo-Wilfried Tsonga touche bientôt à sa fin. Le Manceau de 37 ans va prendre sa retraite après un dernier tournoi, celui de Roland-Garros, qui débute ce dimanche 22 mai à Paris. "Sur son parcours, on ne peut rien lui reprocher", commente l'un de ses premiers entraîneurs.

On ressent beaucoup d'affection et de fierté quand Hamid Laaqira parle de Jo-Wilfried Tsonga. Il y a quasiment trente ans en arrière, Hamid Laaqira entraînait le jeune tennisman, alors âgé de 6 ans, au club universitaire du Mans. Depuis, il l'a toujours suivi, de près ou de loin, et est resté proche de la famille Tsonga.

Un parcours remarquable

Trente ans après leur première rencontre, l'ex-numéro 5 mondial s'apprête à prendre sa retraite. Et Hamid Laaqira ne tarit pas d'éloges. "Il n'a jamais rien lâché, même quand c'était difficile, il s'est accroché. Jo a beaucoup apporté au tennis. On voyait sa combativité sur le terrain, ce qu'il procurait aux autres joueurs, au staff. Sincèrement, je l'admire", commente Hamid Laaqira, qui note un seul regret.

"Mon petit regret, c'est les quarts de finale contre Djokovic à Roland en 2012. Il est passé très près. Mais bon, les circonstances étaient difficiles, et Djoko, c'est un monstre. Dommage. Mais _on ne peut rien lui reprocher, il a toujours tout donné_", confie l'un des premiers entraîneurs du tennisman sarthois.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un dernier Roland-Garros qui s'annonce très particulier

Hamid Laaqira sera à Paris, en tribunes, pour le dernier Roland-Garros de Jo-Wilfried Tsonga. Il avoue s'être préparé mentalement depuis quelques semaines. "Je sais à quel point ce Roland va être particulier. Il y aura forcément beaucoup de nostalgie. Mais le pire, ce sera les prochains Roland, sans lui. Jo, c'est Jo. Il est irremplaçable", poursuit-il.

Quant à la forme physique, et mentale, de Jo-Wilfried Tsonga pour ce dernier tournoi, Hamid Laaqira est optimiste. "Je suis sûr qu'il est à fond. Quand il rentre sur un terrain, ce n'est pas pour faire de la figuration'', conclut-il.