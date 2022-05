Retraite de Tsonga : son ancien entraîneur au club de Coulaines l'a "toujours suivi de près"

Dans les locaux du Club des 3 vallées, à Coulaines, il reste toujours des traces du passage de Jo-Wilfried Tsonga. Photos, autographes, articles de presse... Le Manceau, licencié de ses 8 à 13 ans, est revenu plus d'une fois rendre visite à son ancien club. "Je l'ai toujours suivi de près. On est restés en contact, il est revenu plusieurs fois ici, et il a eu l'amabilité de m'inviter à Roland-Garros quand il jouait. Il est super", raconte Franck Lefay, l'un des premiers entraîneurs du tennisman sarthois.

Franck Lefay, à droite, pose fièrement aux côtés de Tsonga. La photo est toujours affichée dans le club. © Radio France - Léa Dubost

Quand on lui demande "il était comment, le jeune Tsonga ? Vous aviez vu quelque chose de spécial en lui ?", Franck Lefay semble répondre à cette question pour la cinquantième fois. "Il était comme aujourd'hui, _souriant, toujours de bonne humeur. Il aime ça, alors c'était simple de l'entraîner. Oui, il était au-dessus_, mais non, à cette âge-là, c'était impossible de prédire la carrière qu'il a eu", répond-il.

Plusieurs moments marquants

L'ancien entraîneur de l'ex-numéro 5 mondial reste humble. Il affirme que sa vie n'a pas changé en 20 ans, le club non plus, et lâche seulement : "oui, il y a une certaine satisfaction. _J'espère lui avoir apporté au moins quelque chose_, mais bon, c'est lui qui a tout fait".

Franck Lefay gardera toujours un souvenir en tête, celui du premier passage à la télévision de Jo-Wilfried Tsonga. "Il y a eu plusieurs moments marquants dans sa carrière, la finale de l'Open d'Australie en 2008 forcément. Mais pour moi, le plus marquant a été quand je l'ai vu pour la première fois à la télé, pour son premier Paris-Bercy, avec son nom inscrit, ça m'a fait bizarre", confie-t-il.

Franck Lefay entraîne toujours les jeunes tennismen à Coulaines, mais "plus pour longtemps", confie-t-il. © Radio France - Léa Dubost

Franck Lefay sera une nouvelle fois dans les tribunes, pour encourager "Jo" dans son dernier Roland-Garros, avant son départ à la retraite. "On s'y attendait. Le problème, c'est que Jo, lui, a toujours envie, mais malheureusement le corps ne suit pas. À un moment donné, il faut savoir raccrocher", commente, avec une pointe de nostalgie, celui qui continue d'entraîner à Coulaines.

Les petits jeunes du club ont désormais un exemple à suivre. C'est en tout cas la vision de Gabin, 17 ans. "Ça fait plaisir qu'il soit passé par ici et qu'il soit devenu ce qu'il est. On entend beaucoup parler de lui dans le coin, c'est un exemple", explique le jeune homme qui sera "à fond" devant sa télé pour le(s) dernier(s) match(s) de la star locale, et désormais, internationale.