RETRO : Une année de sport en Isère joies et larmes.

Le FCG s'impose en barrage contre Oyonnax et retrouve le Top 14

Porte drapeau de la délégation française à Pyeong Chang, Martin Fourcade entre en février dans l'histoire. Déjà titrés deux fois à Sotchi en 2014, il devient champion olympique sur la poursuite, la mass start et le relais mixte. Avec cinq médailles d'or, il est désormais le sportif français le plus titré au JO, plus que Jean Claude Killy, Tony Estanguet, ou Marie José Pérec.

2018 c'est aussi une année rêvée pour le sport Grenoblois, les handballeurs accèdent pour la première fois à la pro ligue, la deuxième division, les rugbymen eux, retrouvent le 12 mai le Top 14. Le FCG ne sera resté qu'un an en Pro D2.

Pour le GF38 l'attente fut bien plus longue mais elle a aussi pris fin en 2018. Sept ans après, les footballeurs grenoblois retrouvent la Ligue 2, le 28 mai après un match nul à Bourg en Bresse.

L'année a en revanche été plus rude à Bourgoin-Jallieu, le CSBJ en proie a des difficultés financières à bien été sauvé en mars par une nouvel investisseur, Henri Guillaume Gueydan. Les ciels et grenat, qui quelques jours après seulement, pleureront leur ancien talonneur Julien Janaudy.... décédé dans un accident de la circulation le 1er avril.