Richard Gasquet à Bercy sans public "on entend la clim, c'est très spécial, mais on a la chance de jouer"

Richard Gasquet (56e) a obtenu sa première victoire depuis deux mois en se qualifiant pour le deuxième tour du Masters 1000 de Paris aux dépens de l'Américain Taylor Fritz (29e) en trois sets 6-0, 3-6, 6-3 mardi. Au prochain tour, il affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (9e), récent demi-finaliste à Roland-Garros

Le Biterrois de 34 ans n'avait plus remporté le moindre match sur le circuit ATP depuis sa qualification pour le deuxième tour de l'US Open début septembre. Il s'était incliné d'entrée depuis à Roland-Garros, à Saint-Pétersbourg, puis à Anvers et restait donc sur une série de quatre défaites.

C'est bizarre de jouer sans public, mais on a déjà de la chance de jouer

Une victoire qui fait du bien "je n'étais pas sûr d'être là en milieu de semaine dernière, donc je suis content d'avoir pu gagner, je me suis bien senti en début de match. Quand je suis en forme, je sais que je peux battre beaucoup de joueurs."

Le tournoi de Paris Bercy se déroule à huis clos sans public et c'est forcément un peu particuliers : "C'est décevant car tu joues pour les émotions avec les gens, le stade est grand tu entends la climatisation, c'est très bizarre. Mais il faut relativiser car y a plein de gens qui n'ont plus de boulot et nous on a la chance de jouer encore des tournois. On va pas pleurer, même si c'est pas pareil, mais on a énormément de chance"