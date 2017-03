Richard Gasquet forfait pour les Masters d'Indian Wells à cause d'une appendicite

Le sérignanais Richard Gasquet ne pourra pas participer aux Masters 1000 d'Indian Wells en Floride. Il vient d'être opéré de l'appendicite.

C'est par un message sur son compte Twitter que Richard Gasquet a indiqué qu'il ne pourrait pas participer aux Masters 1000 d'Indian Wells qui démarrent ce jeudi en Floride.

Due to an appendicitis operation i wont be able to play @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen . Hope to recover soon . Thanks for your support ! pic.twitter.com/4k3hpXEOF2