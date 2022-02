Le rink-hockey, c'est à Ergué !

La devise en dit long. À Ergué-Gabéric, le club de rink-hockey compte une soixantaine de licenciés. L'équipe des séniors garçons joue en première division nationale et compte bien tout faire pour se maintenir au plus haut niveau.

"Rink quoi ?" Du hockey sur patins à roulettes, il faut l'avouer ce n'est pas commun. Et pourtant dans le Finistère un club de rink-hockey évolue en première division nationale, l'Élite.

Le club d'Ergué-Gabéric compte 120 licenciés, la moitié pratique le rink-hockey, pour l'autre c'est du patinage artistique (toujours sur parquet, évidemment). L'équipe des séniors garçons de rink-hockey joue en championnat national et se déplace à Dinan samedi 19 février.

Le club costarmoricain est 2e du championnat et pour le moment les Finistériens eux, sont derniers.

Le petit poucet du championnat

C'est un parcours en Elite semé d'embuches. Marie-Françoise Cotten est la présidente du club : "On est clairement le petit poucet du championnat. Notre budget c'est 80 000 euros pour une année normale. La semaine dernière on a reçu le club de St-Omer, ce sont les premiers. Eux leur budget c'est 400 000 euros. On a vite compris", détaille la présidente. "Certains ont des joueurs salariés, professionnels. Nous ici ils ont tous un travail à côté, ce sont des amateurs"

Depuis plusieurs années, l'équipe fait l'ascenseur entre la première et la deuxième division " Une année on est en Elite, on a pas le budget pour se maintenir donc l'année d'après on est en National 2. On travaille dur mais c'est compliqué de se maintenir au plus haut niveau", confie la présidente. Alors le club ne se laisse pas abattre, loin de là. L'objectif reste le même : "le maintien".

De nouveaux joueurs recrutés

L'équipe a connu un début de saison compliqué, avec seulement une victoire. Contre un club qui a désormais déclaré forfait dans le championnat. Les Finistériens sont donc en bas de tableau.

Cette entame ratée est notamment due au manque de bras, ou plutôt de jambes. Ils n'étaient que 6, et sur le terrain, il faut déjà être 5. Daniel Santos est l'un des joueurs, c'est aussi l'entraineur : "C'est vrai qu'au début on avait du mal à finir les matches. C'est un sport intense avec deux mi-temps de 25 minutes et beaucoup d'intensité. Alors certains jeunes du club venaient nous aider, je les remercie énormément car ils nous ont sauvé beaucoup de matches. Mais ils n'ont pas l'expérience pour ce haut niveau donc on avait du mal à s'imposer", explique le joueur portugais.

Une nouvelle saison qui démarre ! Daniel Santos

Alors le club a recruté 3 nouveaux joueurs, dont un membre de l'équipe nationale d'Allemagne. Des joueurs en plus qui permettent de faire des entrainements plus intenses et surtout, d'avoir des remplaçants et donc un second souffle lors des matches. "Ce banc frais ça va nous permettre de tenir toute la rencontre, ce dont on avait du mal avant. Et puis ça permet d'avoir des entrainements plus intenses et donc d'être plus compétitifs pendant les matches", se réjouit l'entraineur.

Marie-Fraçoise Cotten ajoute : "En ce moment on est dans une période charnière, il faut faire l'amalgame entre les nouveaux joueurs et les anciens" et Daniel Santos de compléter "Pour nous c'est en quelque sorte une nouvelle saison qui démarre là !"

Le soutien des supporters

Ces nouveaux sportifs vont pouvoir compter sur le soutien des supporters qui viennent noircir les tribunes à chaque rencontres. Le rink-hockey à Ergué c'est une grande famille "C'est vrai qu'on a beau jouer au plus haut niveau national, ça reste petit ici. Tout le monde se connait, les jeunes du club avent qui nous sommes. C'est un peu comme une famille oui (rires)", sourit Daniel Santos.

Prochain objectif pour le club : former une équipe féminine. La prochaine étape pour nos Finistériens c'est le match à Dinan samedi soir, à 20h30.