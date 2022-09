Roger Federer a gagné son premier match professionnel à l'Open de Toulouse en 1998

Roger Federer salut ses supporteurs après sa victoire sur le Français Fabrice Santoro, le 06 avril 2003 au Zénith de Toulouse, dans le troisième simple du quart de finale de Coupe Davis de tennis qui oppose la France à la Suisse.A 41 ans, Roger Federer a annoncé sa retraite ce jeudi dans un message adressé sur les réseaux sociaux. Il quittera le circuit professionnel après la Laver Cup.

En 2003, il envoie la Suisse en demi-finale de Coupe Davis, au Zénith de Toulouse

Roger Federer a remporté 20 titres du Grand Chelem : six Open d'Australie, un Roland-Garros, cinq US Open et huit Wimbledon. Le Suisse compte également 103 titres de plus dont 28 en Masters Series.

Pour la petite histoire, c'est à Toulouse en 1998 qu'il a remporté son premier match sur le circuit professionnel. Au premier tour de l'Open de Toulouse, il avait éliminé le Français Guillaume Raoux au premier tour avant de sortir Richard Fromberg. Il avait été éliminé en quart de finale du tournoi toulousain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Roger Federer était aussi à Toulouse en avril 2003 pour la Coupe Davis, au Zénith, en quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Suisse. Les Helvètes l'avaient emporté (2-3). C'est Federer qui avait donné le point gagnant en battant Fabrice Santoro.