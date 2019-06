Roland-Garros 2019 : défaite en finale du double pour les français Jérémy Chardy et Fabrice Martin

Le Béarnais Jérémy Chardy et le Basque Fabrice Martin se sont inclinés en finale du double ce samedi soir. Ils ont été battus pas une paire allemande composée de Kevin Krawietz et Andreas Mies, 6-2, 7-6.

Fabrice Martin et Jérémy Chardy n'ont pas réussi à afficher la même complicité que lors des tours précédents.

Paris, France

Il n’y aura pas de fin en apothéose pour les deux amis Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Ils ont été battus en finale du double ce samedi soir à Roland-Garros par les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies, 6-2, 7-6.

Vites dépassés dans cette finale, Chardy et Martin ont semblé très tendus dans le 1er set, avec peu de réussite au service, et multipliant les fautes directes. Dans le 2e set le match s’est équilibré, mais les Français n’ont pas réussi à se procurer la moindre balle de break. Dans un ultime tie-break, les Allemands ont fait plier les deux amis, 7-3.

Après Doha en 2017, puis Marseille et Estoril cette saison, il n’y aura donc pas de 4e titre ensemble pour Chardy et Martin, mais les deux compères, respectivement classés 59e et 58e à l’ATP en double vont gagner des places.