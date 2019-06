Roland-Garros 2019 : Jérémy Chardy et Fabrice Martin en quart de finale pour la première fois

Le Béarnais Jérémy Chardy et son compère le Basque Fabrice Martin ont éliminé au 3e tour Lukasz Kubot et Marcelo Melo, les têtes de série numéro 1. C'est la première fois qu'ils rallient un quart de finale de Grand Chelem.

Paris, France

Jérémy Chardy et Fabrice Martin, les deux amis et partenaires en double sur les courts viennent à nouveau de réaliser une belle performance à Roland-Garros en éliminant les têtes de série numéro 1 Lukasz Kubot (POL) et Marcelo Melo (BRÉ), 5-7, 6-2, 6-3. Ils filent en quart de finale et affronteront les vainqueurs du duel entre les paires Ram-Salisbury et Kontinen-Peers.

Leur premier quart de finale de Grand Chelem

C'est la première fois en 33 Grands Chelems que Jérémy Chardy atteint les quarts de finale en double, pour Fabrice Martin, c'est aussi une première en 18 participations. La paire basco-béarnaise formée par les deux amis fonctionne bien puisqu'ils ont déjà remporté deux tournois depuis de début de saison, à Estoril et Marseille. Ils s'étaient également imposés ensemble à Doha en 2017.