Roland-Garros 2019 : le programme de ce jeudi

Porte d'Auteuil, Paris, France

On prend les mêmes et on tente de recommencer. Après le report de tous les matchs de la journée de mercredi en raison de la pluie qui s'est abattue sur les courts de Roland-Garros, les parties prévues mercredi doivent se dérouler ce jeudi, si la météo le permet. Jeudi devait en théorie être consacré aux demi-finales dames. Les quatre demi-finales, dont celle très attendue entre Roger Federer et Rafael Nadal, devraient suivre vendredi, si la pluie cesse.

Ce jeudi donc, les deux derniers quarts de finale dames, Keys-Barty et Halep-Anisimova, ainsi que les deux derniers quarts messieurs, Djokovic-Zverev et Thiem-Khachanov, doivent donc avoir lieu.

Djokovic et Thiem sur les courts jeudi

Novak Djokovic (1er mondial) doit affronter Alexander Zverev (5e). L'Allemand doit battre le numéro 1 au classement ATP pour espérer rejoindre sa première demi-finale sur les courts de la Porte d'Auteuil. Le dernier quart opposera Karen Khachanov (10e), qui devra affronter le finaliste de l'an passé, Dominic Thiem (5e). Le tombeur de Juan Martin Del Potro, Khachanov, va essayer de se qualifier pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré.

à lire aussi Roland-Garros : découvrez le tableau complet

La plupart des favorites éliminées

Seule Simona Halep représentera la top 5 mondial dans le tableau féminin. Elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (51e) qui, à 17 ans, a créé la sensation en participant à un quart de finale de Grand Chelem. Elle va essayer de continuer sa belle aventure à Roland-Garros, mais la tâche s'annonce difficile contre la Roumaine Halep, désormais ultra-favorite pour remporter son deuxième titre sur la terre battue parisienne.

Le second match s'annonce plus serré entre Madison Keys (14e) et Ashleigh Barty (8e). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'à deux reprises et sont à égalité dans leurs confrontations. Un match qui s'annonce donc serré, pour les deux joueuses qui ont envie de rejoindre le dernier carré. Ce serait la première fois pour Ashleigh Barty dans un Grand Chelem tandis que Madison Keys veut retourner en demi-finale comme l'an passé.

Le casse-tête de la pluie

Tous les matchs d'une journée annulés, c'est une première depuis trois ans pour le tournoi parisien, qui vit sa dernière année sans toit sur le court central. Un scénario auquel il va falloir peut-être s'habituer d'ici la fin de la semaine, avec des prévisions météo très pessimistes pour vendredi, le jour de la demi-finale entre Roger Federer et Rafael Nadal. La programmation pourrait virer au casse-tête pour les organisateurs, déjà en train d'anticiper le pire.

"La difficulté, c'est de faire avancer le tournoi, avec pour les joueurs, et surtout pour les joueuses, un temps de récupération similaire", a expliqué Guy Forget, le directeur du tournoi. "On espère finir le tournoi samedi pour les femmes, et dimanche pour les hommes. Les prévisions météo pour jeudi sont bonnes, pour vendredi beaucoup moins. On est en train d'étudier tous les scénarios possibles qui nous permettront de faire avancer ce tournoi de la meilleure manière possible".

Roland-Garros envisage deux pistes principales pour la programmation de vendredi : jouer les demi-finales messieurs sur le Central et les demi-finales dames sur le Suzanne-Lenglen, "mais aussi pourquoi pas jouer sur un troisième court, le Simonne-Mathieu, compte tenu des conditions climatiques qui vont être difficiles", esquisse Guy Forget.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Court Philippe-Chatrier

Novak Djokovic (SER/1) - Alexander Zverev (ALL/5)

Court Suzanne-Lenglen

Dominic Thiem (AUT/4) - Karen Khachanov (RUS/10)

Simple dames :

Court Philippe-Chatrier

Simona Halep (ROU/3) - Amanda Anisimova (USA)

Court Suzanne-Lenglen

Madison Keys (USA/14) - Ashleigh Barty (AUS/8)