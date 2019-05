Roland-Garros 2019 : le programme de ce jeudi 30 mai

Deux numéros 1 mondiaux sont attendus sur les courts ce jeudi à Roland-Garros : Novak Djokovic et Naomi Osaka. Au programme côté Français : la dernier espoir féminin, Caroline Garcia, mais aussi Lucas Pouille et un duel franco-français entre Adrian Mannarino et Gaël Monfils.