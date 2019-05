Roland-Garros 2019 : le programme de ce mardi 28 mai

Troisième et dernier jour de ce 1er tour de Roland-Garros. C'est aujourd'hui qu'entrent en lice les meilleurs espoirs français avec Lucas Pouille, Gaël Monfils et Caroline Garcia. À noter, l'entrée en compétition d'Alexander Zverev chez les hommes, de Naomi Osaka et de Simona Halep chez les dames.