Roland-Garros 2019 : le programme de ce mardi 4 juin

Place aux quarts de finale sur la terre battue de Roland-Garros. Au programme, un duel suisse entre Roger Federer et Stanislas Wawrinka, et le premier vrai test pour Rafael Nadal face à Kei Nishikori. Chez les dames, Sloane Stephens est favorite pour se qualifier, tout comme Petra Martic.

Porte d'Auteuil, Paris, France

Les vraies grosses affiches commencent à affluer ce mardi. Ce sera un test pour Rafael Nadal (2e), favori pour l'emporter face à un Kei Nishikori (7e) diminué suite à son combat entre 5 sets contre Benoit Paire, ce lundi. Un duel au sommet entre les deux Suisses Roger Federer (3e) et Stanislas Wawrinka (28e). Si sur le papier Federer est plus fort, Wawrinka, déjà vainqueur de Roland-Garros en 2015, ne cesse de créer la surprise et semble en mesure de s'offrir une demi-finale.

Sloane Stephens (7e) a envie de rééditer l'exploit de l'année passée, où elle avait atteint la finale sur les courts de la Porte d'Auteuil. Ce ne sera pas facile face à Johanna Konta (26e) qui l'a déjà battue à deux reprises cette saison. Le combat s'annonce intense sur le court Philippe-Chatrier.

Dans le duel des outsiders, Petra Martic (31e) fait figure de favorite face à la Tchèque Markéta Vondroušová (38e).

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Court Philippe-Chatrier

Horaire à définir

Kei Nishikori (JAP/7)- Rafael Nadal (ESP-2)

Court Suzanne-Lenglen

À 14 heures

Stanislas Wawrinka (SUI/24) - Roger Federer (SUI/3)

Simple dames :

Court Philippe-Chatrier

À 14 heures

Sloane Stephens (USA/7) - Johanna Konta (UK/26)

Court Suzanne-Lenglen

Horaire à définir

Markéta Vondroušová (CZE) - Petra Martic (CRO/31)