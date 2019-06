Roland-Garros 2019 : le programme de ce mercredi 5 juin

Porte d'Auteuil, Paris, France

Suite et fin des quarts de finale à Roland-Garros ce mercredi. L'affiche du jour sera entre Novak Djokovic (1er mondial) et Alexander Zverev (5e). L'Allemand va essayer de battre le numéro 1 au classement ATP pour espérer rejoindre sa première demi-finale sur les courts de la Porte d'Auteuil.

Le dernier quart aura lieu entre Karen Khachanov (10e), qui devra affronter le finaliste de l'an passé, Dominic Thiem (5e). Le tombeur de Juan Martin Del Potro, Khachanov, va essayer de se qualifier pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré.

La plupart des favorites éliminées

Seule Simona Halep représentera la top 5 mondial dans le tableau féminin. Elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (51e) qui à 17 ans créée la sensation de participer à un quart de finale de Grand Chelem. Elle va essayer de continuer sa belle aventure à Roland-Garros, mais la tâche s'annonce difficile contre la Roumaine Halep, désormais ultra-favorite pour remporter son deuxième titre sur la terre battue parisienne.

Le second match s'annonce plus serré entre Madison Keys (14e) et Ashleigh Barty (8e). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'à deux reprises et sont à égalité dans leurs confrontations. Un match qui s'annonce donc serré, pour les deux joueuses qui ont envie de rejoindre le dernier carré. Ce serait la première fois pour Ashleigh Barty dans un Grand Chelem tandis que Madison Keys veut retourner en demi-finale comme l'an passé.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Court Philippe-Chatrier

Horaire à définir

Novak Djokovic (SER/1) - Alexander Zverev (ALL/5)

Court Suzanne-Lenglen

Horaire à définir

Dominic Thiem (AUT/4) - Karen Khachanov (RUS/10)

Simple dames :

Court Philippe-Chatrier

À 14 heures

Simona Halep (ROU/3) - Amanda Anisimova (USA)

Court Suzanne-Lenglen

À 14 heures

Madison Keys (USA/14) - Ashleigh Barty (AUS/8)