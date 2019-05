Roland-Garros 2019 : le programme de ce samedi 1er juin

Au programme de ce samedi sur la terre battue parisienne, le N.1 mondial Novak Djokovic et un duel franco-français entre Gaël Monfils et Antoine Hoang. Chez les dames, la N.1 mondiale Naomi Osaka et l'Américaine Serena Williams seront les têtes d'affiche de ce septième jour de compétition.