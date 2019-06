Roland-Garros 2019 : le programme de ce vendredi 7 juin

C'est l'heure des demi-finales ! Si la météo le permet, tous les matchs du dernier carré sont prévus ce vendredi 7 juin. Le choc de la journée aura lieu entre Rafael Nadal et Roger Federer. Dominic Thiem va essayer, lui, de battre Novak Djokovic. Chez les dames, les surprises vont-elles continuer ?

Porte d'Auteuil, Paris, France

Si les conditions météorologiques s'annoncent mauvaises pour vendredi, les matchs programmés s'annoncent alléchants.

C'est le choc tant attendu qui devrait avoir lieu ce vendredi 7 juin. Roger Federer (3e) et Rafael Nadal (2e) vont se rencontrer sur la terre battue de Roland-Garros. Si sur le papier Nadal est favori, Roger Federer aura à cœur de montrer qu'il a encore le niveau pour le battre sur son terrain préféré. À 37 ans, il va devoir s'employer pour éliminer le favori numéro 1 pour le titre de cette édition de Roland-Garros.

Dans l'autre demi-finale, Dominic Thiem (4e) aura lui aussi fort à faire pour essayer de battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. L'Autrichien est en forme mais le Serbe semble imbattable. Il n'a pas encore perdu un seul set sur les courts de la Porte d'Auteuil. La mission s'annonce donc compliquée.

Le dernier carré des surprises

Chez les dames, rien n'est sûr. Les matchs se lanceront à 11 heures et espèrent éviter la pluie. Dans la première affiche Ashleigh Barty (8e) affrontera l'étonnante joueuse de 17 ans, Amanda Anisimova (51e), qui vient d'éliminer la favorite Simona Halep. Si d'ordinaire, l'Australienne semble favorite, tout semble possible dans le tableau féminin, et la jeune américaine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère se qualifier pour sa première finale en Grand Chelem.

Dans l'autre match, Johanna Konta (26e), va elle aussi essayer de battre une autre surprise de ce Roland-Garros : Marketa Vondrousova (38e). Le match s'annonce serré tant les deux joueuses ont brillé depuis le début du tournoi.

Des demi-finales aussi incertaines qu'intéressantes puisque l'affiche sera quoiqu'il arrive, inédite en finale.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Court Philippe-Chatrier

À partir de 12h50

Roger Federer (SUI/2) - Rafael Nadal (ESP/3)

Novak Djokovic (SER/1) - Dominic Thiem (AUT/4)

Simple dames :

Court Suzanne-Lenglen

À 11 heures

Ashleigh Barty (AUS/8) - Amanda Anisimova (USA)

Court Simonne Mathieu

À 11 heures

Johanna Konta (UK/26) - Marketa Vondrousova (CZE)

