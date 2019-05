Roland-Garros 2019 : les résultats de ce jeudi 30 mai

Porte d'Auteuil, Paris, France

Djokovic en patron, Serena Williams expéditive, l'exploit du Français Antoine Hoang et la défaite de la dernière Française en lice : voici ce qu'il faut retenir de ce jeudi 30 mai sur les courts de Roland-Garros.

Djokovic en patron, Thiem dans la douleur, Zverev serein

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est montré souverain jeudi sous les yeux de son fils Stefan, qui venait le "voir jouer en tournoi pour la première fois". Le Serbe s'est qualifié sans problème pour le 3e tour en éliminant le Suisse Henri Laaksonen (104e) 6-1, 6-4, 6-3. Au prochain tour, Djokovic affrontera l'Italien Salvatore Caruso, 147e et issu des qualifications, pour une place en 8es de finale.

L'Autrichien Dominic Thiem, N.4 mondial et finaliste de Roland-Garros il y a un an, a failli se retrouver embarqué dans un cinquième set avant de s'imposer en quatre manches face au Kazakh Alexander Bublik (91e) 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5.

Alexander Zverev, N.5 mondial, a lui retrouvé de la sérénité et battu aisément le Suédois Mikael Ymer, 148e et issu des qualifications, 6-1, 6-3, 7-6 (7/3).

Après s'être fait mal au genou droit dans le premier set, Juan Martin Del Potro (9e mondial) a peiné à éliminer le Japonais Yoshihito Nishioka (72e) 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 6-2.

L'Italien Fabio Fognini (12e mondial) sera lui aussi au rendez-vous du troisième tour. Il s'est imposé en quatre sets face à l'Argentin Federico Delbonis (6-4, 3-6, 6-3, 6-3).

Serena Williams expéditive, soulagement pour Naomi Osaka

La N.1 mondiale Naomi Osaka s'est qualifiée pour le 3e tour de Roland-Garros en éliminant la Bélarusse Victoria Azarenka (43e). La Japonaise a inscrit le point final après 2h50 de jeu pour s'imposer 4-6, 7-5, 6-3.

La jeune femme qui cherche à remporter son troisième tournoi du Grand Chelem d'affilée après l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019, sera opposée à la Tchèque Katerina Siniakova (42e) au prochain tour.

Serena Williams, en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, s'est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros en seulement 67 minutes aux dépens de la Japonaise Kurumi Nara (238e) 6-3, 6-2. La championne américaine (37 ans) affrontera sa compatriote Sofia Kenin (35e) pour une place en huitièmes de finale.

La tenante du titre roumaine Simona Halep (3e mondiale) s'est qualifiée en venant à bout de la résistance de la Polonaise Magda Linette (87e) 6-4, 5-7, 6-3. Celle qui peut espérer redevenir N.1 mondiale à l'issue du tournoi, affrontera la Serbe Aleksandra Krunic (76e) ou l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (27e) au prochain tour.

Un exploit et plusieurs déceptions pour les Français

Antoine Hoang, 146e mondial et invité, a créé la surprise en battant Fernando Verdasco, tête de série n°23, en quatre sets (6-4, 3-6, 7-6, 7-5). Au prochain tour, le jeune Français de 23 ans, affrontera son compatriote Gaël Monfils (17e) qui a dominé Adrian Mannarino (48e) 6-3, 6-4, 6-4.

#RG19 Quelle sensation court n°1 ! @AHoangTennis domine l'Espagnol Fernando Verdasco en 4 sets (6-4, 3-6, 7-6 [5], 7-5) ! Quel exploit du jeune français !



— France tv sport (@francetvsport) May 30, 2019

#RG19 Gaël Monfils a sorti sans forcer Adrian Mannarino et fonce vers le troisième tour où il affrontera Antoine Hoang !



— France tv sport (@francetvsport) May 30, 2019

Fin de l'aventure pour Gilles Simon (33e), sèchement éliminé ce jeudi en trois sets 6-1, 6-2, 6-4 par le 146e joueur mondial, l'Italien Salvatore Caruso, issu des qualifications. Incapable de hausser son niveau de jeu, le Français, gêné par des pépins physiques, a subi la plus grande partie du match.

C'est terminé également pour Elliot Benchetrit, 273e mondial et issu des qualifications. Il s'est incliné face au Serbe Dusan Lajovic (35e mondial), 6-3, 6-3, 6-4. Le Niçois, 20 ans, n'a pas démérité face au finaliste de Monte-Carlo cette saison. Mais le Serbe était un ton au-dessus, un peu plus régulier, un peu plus juste, un peu plus fort.

Même scénario pour Grégoire Barrere qui a résisté à Kachanov, tête de série numéro 10, pour finalement s'incliner au bout de quatre sets (6-3, 7-6 [6], 0-6, 7-5).

Aucune Française au 3e tour, une première depuis 33 ans

Après Kristina Mladenovic et la toute jeune Diane Parry (16 ans) mercredi, la N.1 française Caroline Garcia (22e) a été éliminée par la jeune Russe issue des qualifications Anna Blinkova (117e) en trois sets 1-6, 6-4, 6-4.

Aucune joueuse française ne figurera au troisième tour, ce qui n'était plus arrivé depuis 33 ans sur la terre battue parisienne.

#RG19 TERRIBLEEEEE ! Caroline Garcia est sortie dès le deuxième tour par la Russe Anna Blinkova 117e mondiale ! Il n'y a plus de Française en lice à Roland-Garros à l'issue de ce deuxième tour !!!

Les résultats du jour à Roland-Garros

Simple messieurs

Novak Djokovic (SRB/N.1) bat Henri Laaksonen (SUI) 6-1, 6-4, 6-3

Salvatore Caruso (ITA) bat Gilles Simon (FRA/N.26) 6-1, 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Radu Albot (MDA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 6-2

Borna Coric (CRO/N.13) bat Lloyd Harris (RSA) 6-2, 6-3, 7-6 (7/2)

Roberto Bautista (ESP/N.18) bat Taylor Fritz (USA) 6-2, 6-3, 6-2

Dusan Lajovic (SRB/N.30) bat Elliot Benchetrit (FRA) 6-3, 6-3, 6-4

Alexander Zverev (GER/N.5) bat Mikael Ymer (SWE) 6-1, 6-3, 7-6 (7/3)

Dominic Thiem (AUT/N.4) bat Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5

Pablo Cuevas (URU) bat Kyle Edmund (GBR/N.28) 7-6 (7/3), 6-3, 2-1 (abandon)

Antoine Hoang (FRA) bat Fernando Verdasco (ESP/N.23) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5), 7-5

Gaël Monfils (FRA/N.14) bat Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-4, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.10) bat Grégoire Barrère (FRA) 6-3, 7-6 (8/6), 0-6, 7-5

Jordan Thompson (AUS) bat Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3

Juan Martín Del Potro (ARG/N.8) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 6-2

Leonardo Mayer (ARG) bat Diego Schwartzman (ARG/N.17) 4-6, 6-3, 6-4, 7-5

Simple dames

Naomi Osaka (JPN/N.1) bat Victoria Azarenka (BLR) 4-6, 7-5, 6-3

Katerina Siniaková (CZE) bat Maria Sakkari (GRE/N.29) 7-6 (7/5), 6-7 (8/10), 6-3

Anna Blinkova (RUS) bat Caroline Garcia (FRA/N.24) 1-6, 6-4, 6-4

Serena Williams (USA/N.10) bat Kurumi Nara (JPN) 6-3, 6-2

Andrea Petkovic (GER) bat Su-Wei Hsieh (TPE/N.25) 4-6, 6-3, 8-6

Ashleigh Barty (AUS/N.8) bat Danielle Collins (USA) 7-5, 6-1

Simona Halep (ROU/N.3) bat Magda Linette (POL) 6-4, 5-7, 6-3

Mónica Puig (PUR) bat Darya Kasatkina (RUS/N.21) 6-3, 6-1

Iga Swiatek (POL) bat Qiang Wang (CHN/N.16) 6-3, 6-0

Amanda Anisimova (USA) bat Aryna Sabalenka (BLR/N.11) 6-4, 6-2

Irina Begu (ROU) bat Karolína Muchová (CZE) 1-6, 6-3, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS) bat Samantha Stosur (AUS) 3-6, 6-1, 6-4

Aliona Bolsova (ESP) bat Sorana Cirstea (ROU) 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)

Belinda Bencic (SUI/N.15) bat Laura Siegemund (GER) 4-6, 6-4, 6-4