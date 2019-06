Roland-Garros 2019 : les résultats de ce lundi 3 juin

Porte d'Auteuil, Paris, France

Les deux derniers Français en lice dans cette édition 2019 de Roland-Garros jouaient ce lundi, et la belle histoire s'arrête là pour Benoit Paire (38e mondial) et Gaël Monfils (17e), respectivement éliminés par Kei Nishikori (7e) et Dominic Thiem (4e). Il n'y a donc plus de Français dans le tournoi. Novak Djokovic (1er) s'est qualifié sans difficultés.

à lire aussi Roland-Garros : découvrez le tableau complet

Benoit Paire a craqué, Monfils n'a pas pesé

Il a servi pour le match alors qu'il menait 5-3, mais Benoit Paire s'est effondré en fin de rencontre laissant le Japonais Kei Nishikori revenir dans le dernier set. Le 7e mondial s'impose finalement en 5 sets (6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5). Il retrouvera en quart de final le favori du tournoi, Rafael Nadal (2e).

Gaël Monfils (17e), lui, n'a pas réussi face au défi physique imposé par Dominic Thiem (4e). L'Autrichien a montré qu'il faudrait encore compter sur lui cette année, et n'a pas voulu donner de l'espoir au Français. Il l'écrase en 1 h 48 min (6-4, 6-4, 6-2). Il n'y a donc plus de Français dans le tableau de Roland-Garros.

Novak Djokovic (1er) n'a laissé aucune chance à l'Allemand Jan-Lennard Struff (45e). Le Serbe a voulu être expéditif est s'est montré sans pitié envers son adversaire du jour, novice à ce stade (6-3, 6-2, 6-2).

Dans le match du jour entre Fabio Fognini (9e) et Alexander Zverev (5e), c'est l'Allemand qui s'est qualifié pour jouer un quart de finale face à Novak Djokovic. Il aura fallu quatre sets pour que le jeune joueur s'impose : (3-6, 6-2, 6-2, 7-6).

Karen Khachanov (10e) a, lui, éliminé Juan Martin del Potro (8e) en huitièmes de finale. Le Russe de 23 ans disputera le premier quart de finale en Grand Chelem de sa carrière mercredi, contre Dominic Thiem.

Pas de surprise chez les dames

Madison Keys (14e) n'a pas eu à s'employer pour battre la Tchèque Katerina Siniakova (42e), tombeuse de Naomi Oaka (1ère) au tour précédent (6-2, 6-4). L'Américaine rejoint donc les quarts de finale de Roland-Garros pour la seconde fois d'affilée. L'an passé elle avait été éliminé en demi.

La tombeuse de Serena Williams, Sofia Kenin (35e) a bien résisté contre l'Australienne Ashleigh Barty (8e), mais c'est bien cette dernière qui s'impose et se qualifie pour le tour suivant (6-3, 3-6, 6-0). C'est la première fois de sa carrière qu'elle atteint les quarts à Porte d'Auteil. Elle confirme sa forme du moment puisque c'est la seule à avoir atteint les quarts des deux premiers Grands Chelems de la saison.

Simona Halep (3e) a expédié son match en 45 minutes pour l'emporter facilement contre la Polonaise Iga Świątek (104e) qui a fait un beau parcours dans cette édition 2019. Le score est sans appel (6-1, 6-0).

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Novak Djokovic (SER/1) bat Jan-Lennard Struff (ALL) 6-3, 6-2, 6-2.

Dominic Thiem (AUT/4) bat Gaël Monfils (FRA/14) 6-4, 6-4, 6-2.

Kei Nishikori (JAP/7) bat Benoît Paire (FRA) 6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5.

Alexander Zverev (ALL/5) bat Fabio Fognini (ITA/9) 3-6, 6-2, 6-2, 7-6.

Karen Khachanov (RUS/10) - Juan Martin del Potro (ARG/8) 7-5, 6-3, 3-6, 6-3.

Simple dames :

Ashley Barty (AUS/8) bat Sofia Kenin (USA) 6-2, 6-4

Simona Halep (ROU/3) bat Iga Swiatek (POL) 6-1, 6-0.

Madison Keys (USA) bat Katerina Siniakova (RTC) 6-3, 3-6, 6-0.

Amanda Anisimova (USA) - Aliona Bolsova (ESP) 6-3, 6-0