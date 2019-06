Roland-Garros 2019 : les résultats de ce mardi 4 juin

Les premiers quarts de finale se sont déroulés ce mardi à Roland-Garros. Rafael Nadal a expédié le japonais Kei Nishikori en trois sets et en moins de deux heures. La partie a été beaucoup plus difficile pour Roger Federer, qui a bataillé pour venir à bout de Stan Wawrinka en quatre sets.

Porte d'Auteuil, Paris, France

Les premiers quarts de finale avaient lieu ce mardi sur les courts de Roland-Garros. Rafael Nadal (2e) a expédié le Japonais (7e) Kei Nishikori en trois sets. Au bout du suspense, dans un match très serré, Roger Federer (3e) est venu à bout de son compatriote suisse Stan Wawrinka (28e) et l'a battu en quatre sets. Chez les dames, la favorite, l'Américaine Sloane Stephens (7e) qui avait atteint la finale l'an passé, s'est inclinée face à la Britannique Johanna Konta (26e). Dans l'autre quart de finale femmes, le duel entre joueuses de l'Est a été plus serré, et il a tourné à l'avantage de Markéta Vondroušová, face à la croate Petra Martic (31e).

à lire aussi Roland-Garros : découvrez le tableau complet

Nadal expédie Nishikori, Federer au bout du suspense

Rafael Nadal (2e) s'est promené (6-1, 6-1, 6-3) contre Kei Nishikori (7e). Le Japonais, diminué, n'a inscrit que cinq jeux lors de ce match. La partie a été interrompue pendant une heure et demi à cause de l'orage, mais la coupure n'a pas entamé la domination de Nadal. Pour sa douzième demi-finale à Roland-Garros, l'Espagnol tentant du titre affrontera Roger Federer, une demi-finale aux airs de finale.

La partie a été beaucoup moins facile pour Roger Federer (3e), qui a eu toutes les peines à éliminer son compatriote Stan Wawrinka (28e), lors d'un match très serré, lui aussi interrompu par l'orage. Federer l'a emporté en quatre sets 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4, en un peu plus de trois heures et demie.

Sloane Stephens, finaliste l'an passé, éliminée

L'Américaine Sloane Stephens (7e), finaliste l'an passé, a été éliminée par la Britannique Johanna Konta (26e mondiale) en deux sets 6-1, 6-4 et 1h10 de jeu. C’est la première fois qu'elle accède au tableau final de Roland-Garros en six participations. Johanna Konta affrontera la tenante du titre, la Roumaine Simona Halep (3e), ou la jeune Américaine Amanda Anisimova (51e à 17 ans), pour une place en finale. La tenniswoman de 28 ans jouera jeudi sa troisième demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, après l'Open d'Australie 2016 et Wimbledon 2018.

Super-Konta 🌟🇬🇧@JohannaKonta reste invaincue contre Sloane Stephens cette année (3-0), en l'emportant 6-1, 6-4 pour accéder au dernier carré. Elle devient la première Britannique à réaliser cette performance depuis 1983.https://t.co/zFTyhZd8x2 | #RG19pic.twitter.com/GeVGAeZu6e — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019

Dans l'autre quart de finale qui a opposé la Tchèque Markéta Vondroušová à la Croate Petra Martic, c'est la Tchèque qui l'a emporté en deux sets 7-6 (7/1), 7-5, au terme d'un duel serré. La tchèque de 19 ans, qui n'avait passé qu'un seul tour lors de ses deux participations précédentes à Roland-Garros, jouera donc pour une place en finale face à Konta.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Roger Federer (3e) - Stan Wawrinka (28e) : 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Rafael Nadal (2e) - Kei Nishikori (7e) : 6-1, 6-1, 6-3

Simple dames :

Johanna Konta (26e) - Sloane Stephens (7e) : 6-1, 6-4

Markéta Vondroušová - Petra Martic (31e) 7-6 (7/1), 7-5