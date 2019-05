Roland-Garros 2019 : les résultats de ce mercredi 29 mai

Début du deuxième tour ce mercredi sur la terre battue de Roland-Garros marqué par la belle qualification des Français Corentin Moutet et Nicolas Mahut. Fin de l'aventure en revanche pour les Français Tsonga, Gasquet, Mladenovic et Parry. Nadal et Federer enchaînent.

Début du deuxième tour ce mercredi sur la terre battue de Roland-Garros marqué par la belle qualification des Français Corentin Moutet et Nicolas Mahut. Fin de l'aventure en revanche pour les Français Tsonga, Gasquet, Mladenovic et Parry. Nadal et Federer enchaînent.

Pas si simple pour Nadal, Federer enchaîne

Rafael Nadal (2e) à dû s'employer dans les deux derniers sets contre l'Allemand Yannick Maden, mais il s'est quand même qualifié pour le troisième tour assez tranquillement en trois sets (6-1, 6-2, 6-4). Il retrouvera David Goffin (29e) facile vainqueur de Miomir Kecmanovic (6-2, 6-4, 6-3). Le 6e joueur mondial, Stefanos Tsistipas a perdu un set contre Hugo Dellien (86e) avant de dérouler son jeu pour s'imposer (4-6, 6-0, 6-3, 7-5).

Roger Federer, en revanche, n'a pas eu à trop forcer son talent mercredi pour écarter le lucky loser allemand Oscar Otte (144e) 6-4, 6-3, 6-4 et ainsi atteindre le 3e tour de Roland-Garros.Au prochain tour, le N.3 mondial qui revient sur la terre battue parisienne pour la première fois depuis 2015, affrontera le Norvégien Casper Ruud (63e).

Stanislas Wawrinka s'est lui aussi facilement qualifié pour le 3ème tour en battant le Chilien Garin en 3 sets (6-1, 6-4, 6-0).

Les favorites bousculées

Karolina Pliskova, tête de série n°2 s'est facilement imposée contre Krisitna Kucova (203e) en deux sets (6-2/6-2). Elle retrouvera au troisième tour Petra Martic (31e).

Le tournoi est terminé en revanche pour la N.4 mondiale néerlandaise Kiki Bertens. Elle a abandonné après avoir fait venir le médecin sur le court ce mercredi alors qu'elle était menée 3-1 par la Slovaque Viktoria Kuzmova (46e). La raison de l'abandon n'a pas été immédiatement communiquée officiellement.

Moutet, Mahut et Paire à la fête, Tsonga et Gasquet éliminés

Le match du jour a été réalisé par le 110e mondial Corentin Moutet qui n'avait jamais battu un membre du top 50, et qui s'est offert l'Argentin Guido Pella (23e) en 2h31 (6-3, 6-1, 2-6, 7-5). Le match ne fut pas évident avec un quatrième set très disputé.

Nicolas Mahut (252e) poursuit son (très) beau parcours, déjà tombeur de Marco Cecchinato (19e) il y a trois jours, il a dominé son match contre Phillip Kohlschreiber (54e).

Dans le duel franco-français du jour, Benoît Paire l'a emporté en cinq sets sur Pierre-Hugues Herbert au terme d'un match fou de 4h33.

Les autres Français sont plus malheureux a commencé par Jo-Wilfried Tsonga (85e) qui a tout donné face à Kei Nishikori (7e) arrachant un set au Japonais mais s'inclinant après plus de trois heures de matchs en 4 sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Fin de tournoi également pour Richard Gasquet (39e). Limité physiquement, il a perdu contre Juan Ignacio Londero (78e) (6-2, 3-6, 6-3, 6-4). L'Argentin affrontera Corentin Moutet au troisième tour.

Garcia, dernier espoir chez les Françaises

Il n'y avait plus que trois Françaises en lice, il n'en reste ce soir plus qu'une. Diane Parry (457e) a essayé de résister à Elise Mertens (20e), en vain. Elle s'incline en deux sets (6-1/6-3) et sort avec les honneurs de son premier Roland-Garros. Elle jouera maintenant le tournoi junior. Fin de parcours aussi pour Kristina Mladenovic (53e) dominée par la Croate Petra Martic (31e). Elle perd sèchement, en deux sets (6-2/6-1). Il ne reste donc plus que Caroline Garcia pour maintenir l'espoir chez les Françaises.

Les résultats du jour à Roland-Garros

Simple messieurs (2e tour)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) bat Hugo Dellien (BOL) 4-6, 6-0, 6-3, 7-5

Filip Krajinovic (SRB) bat Roberto Carballés (ESP) 6-4, 6-4, 6-7 (1/7), 3-6, 8-6

Stan Wawrinka (SUI/N.24) bat Christian Garín (CHI) 6-1, 6-4, 6-0

Nicolas Mahut (FRA) bat Philipp Kohlschreiber (GER) 6-3, 6-3, 6-3

Casper Ruud (NOR) bat Matteo Berrettini (ITA/N.29) 6-4, 7-5, 6-3

Roger Federer (SUI/N.3) bat Oscar Otte (GER) 6-4, 6-3, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.7) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Laslo Djere (SRB/N.31) bat Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 7-6 (7/4), 6-4

Pablo Carreno (ESP) bat Alex De Minaur (AUS/N.21) 6-3, 6-1, 6-1

Juan Ignacio Londero (ARG) bat Richard Gasquet (FRA) 6-2, 3-6, 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) bat Guido Pella (ARG/N.19) 6-3, 6-1, 2-6, 7-5

David Goffin (BEL/N.27) bat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 6-4, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.2) bat Yannick Maden (GER) 6-1, 6-2, 6-4

Simple dames (2e tour)

Sloane Stephens (USA/N.7) bat Sara Sorribes (ESP) 6-1, 7-6 (7/3)

Polona Hercog (SLO) bat Jennifer Brady (USA) 6-3, 6-7 (8/10), 6-4

Garbine Muguruza (ESP/N.19) bat Johanna Larsson (SWE) 6-4, 6-1

Elina Svitolina (UKR/N.9) bat Kateryna Kozlova (UKR) (forfait)

Donna Vekic (CRO/N.23) bat Rebecca Peterson (SWE) 1-6, 6-1, 6-2

Viktória Kuzmova (SVK) bat Kiki Bertens (NED/N.4) 3-1 (abandon)

Markéta Vondrousova (CZE) bat Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-0

Carla Suárez (ESP/N.28) bat Shelby Rogers (USA) 6-1, 6-7 (4/7), 6-3

Elise Mertens (BEL/N.20) bat Diane Parry (FRA) 6-1, 6-3

Anastasija Sevastova (LAT/N.12) bat Mandy Minella (LUX) 6-2, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) bat Zarina Diyas (KAZ) 7-5, 6-1

Kaia Kanepi (EST) bat Shuai Zhang (CHN) 6-7 (4/7), 6-0, 7-5

Petra Martic (CRO/N.31) bat Kristina Mladenovic (FRA) 6-2, 6-1

Karolína Pliskova (CZE/N.2) bat Kristína Kucova (SVK) 6-2, 6-2