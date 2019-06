Roland-Garros 2019 : la fin du match Djokovic-Thiem reportée à samedi, les résultats de ce vendredi 7 juin

Porte d'Auteuil, Paris, France

Roger Federer (3e) n'aura pas réussi à déloger le maître des lieux. Rafael Nadal (2e) était tout simplement trop fort dans un match où le vent aurait pu jouer en la faveur du Suisse. Mais, il en faudra plus pour que Nadal ne remporte pas son 12e trophée sur la terrre battue parisienne. Le "match des légendes" a tourné court et l'Espagnol a domine de la tête et des épaules Roger Federer (6-3, 6-4, 6-2).

La demi-finale Djokovic-Thiem interrompue par la pluie

La demi-finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Dominic Thiem, qui avait débuté ce vendredi dans l'après-midi, a été interrompue par la pluie. La fin du match a été reporté à samedi. Les deux joueurs se trouvaient à égalité un set partout, 3 jeux à 1 pour Dominic Thiem dans le 3e set. Le vainqueur affrontera en finale Rafael Nadal.

Une finale inédite chez les dames

Fin de parcours pour Amanda Anisimova (51e) qui n'aura pas réussi l'exploit d'arrivé en finale. La jeune joueuse de 17 ans n'aura existé qu'un seul set contre la numéro 8 mondiale Ashleigh Barty. L'Australienne rallie donc sa première finale de Grand chelem de sa carrière (6-7, 6-3, 6-3).

La folle aventure continue en revanche pour Marketa Vondrousova (38e) qui a effacé l'Anglaise Johanna Konta en deux sets très serrés (7-5, 7-6). La jeune tchèque de 19 ans, qui "vit la plus belle semaine de sa vie", va elle aussi disputer sa première finale dans un des tournoi du Grand chelem.

C'est donc une finale 100% inédite qui aura lieu samedi sur les courts de la Porte d'Auteuil.

Les matchs du jour à Roland-Garros

Simple messieurs :

Rafael Nadal (ESP/2) bat Roger Federer (SUI/3) : (6-3, 6-4, 6-2)

Dominic Thiem (AUT/4) Novak Djokovic (SER/1) (6-2, 3-6, 3-1, à terminer)

Simple dames :

Markéta Vondroušová (CZE) bat Johanna Konta (UK/26) : (7-5, 7-6).

Ashleigh Barty (AUS/8) bat Amanda Anisimova (6-7, 6-3, 6-3).