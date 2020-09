Roland-Garros 2020 : Gaël Monfils éliminé dès le premier tour, une première depuis 2005

C'est une première dans sa carrière depuis 2005 ! Gaël Monfils est éliminé du tournoi de Roland-Garros au premier tour. Le Français, 9e joueur mondial, a chuté ce lundi face au Kazach Alexander Bublik, 49e mondial, en quatre sets : 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Gaël Monfils semblait totalement perdu pendant deux sets et demi face à Bublik. Il a en effet multiplié les fautes directes (58), les doubles fautes (12) et les échanges avec l'arbitre de chaise aux changements de côté. Sa réaction d'orgueil au troisième set et au début du quatrième n'a pas été suffisante pour inverser la tendance face à la puissance du service du Kazakh (près de 200 km/h de moyenne en première balle).

Déjà sorti d'entrée à Rome et Hambourg

Demi-finaliste à Roland-Garros en 2008, le tennisman de 34 ans n'était pas en grande forme. Il restait sur deux défaites d'entrée à Rome puis Hambourg en septembre, ses tournois de reprise après six mois sans compétition en raison de l'épidémie de coronavirus.

Gaël Monfils avait choisi de renoncer à la mini-tournée américaine sur dur Cincinnati-US Open concentrée à New-York.