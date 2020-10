Roland-Garros 2020 : Iga Swiatek et Sofia Kenin, deux jeunes joueuses à l'affiche de la finale dames

L'une se définit comme "bagarreuse", l'autre assure être meilleure "sous pression". La lauréate de l'Open d'Australie 2020 Sofia Kenin (6e) affronte Iga Swiatek (54e), 19 ans seulement, ce samedi pour la finale dames de Roland-Garros. Les deux joueuses ont rendez-vous à 15 heures sur le Court Philippe-Chatrier.

Deux bêtes de compétition

Sacrée à l'Open d'Australie début février, Sofia Kenin compte profiter de sa plus grande expérience, et de l'éventuelle nervosité de Swiatek, analyse l'AFP. "J'ai le sentiment d'avoir progressé, je me bats sur chaque point, ce n'est pas facile. Je suis bagarreuse, sans aucun doute", assure la jeune Américaine âgée de 21 ans. Lors de son dernier match face à Petra Kvitova, Sofia Kenin s'est montrée solide et a gagné la rencontre en deux sets 6-4, 7-5.

Face à elle, Iga Swiatek s'apprête à disputer sa toute première finale en Grand Chelem. Mais elle n'a pas froid aux yeux : "En général, je suis le genre de joueuse qui joue mieux sous pression", explique-t-elle. Jusque-là, la jeune Polonaise n'a pas cédé le moindre set dans la compétition. Elle a d'ailleurs dominé Simona Halep, tête de série N.1 et favorite du tournoi, en huitièmes de finale (6-1, 6-2).

Ce samedi, la finale dames sera suivie de la finale du double messieurs.

Programme de la 14e journée :

Court Philippe-Chatrier