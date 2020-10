Roland-Garros 2020 : le programme de ce mardi 6 octobre

Le programme s'annonce chargé ce mardi à Roland-Garros, notamment sur le court Philippe-Chatrier qui reçoit les quarts de finale mais aussi un huitième prévu normalement ce lundi. Il a été repoussé à cause de la pluie.

La pluie a perturbé le programme des rencontres à Roland-Garros ce lundi et la journée du mardi 6 octobre s'annonce donc chargée avec quatre quarts de finale sur le court Philippe-Chatrier en plus d'un huitième prévu initialement lundi. Il n'a pu se jouer à cause de la pluie.

Cette nouvelle journée des Internationaux s'ouvrira donc avec le dernier huitième de finale du tableau féminin entre la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Danielle Collins. De son côté, la Française Fiona Ferro (49e) a perdu en huitièmes de finale de Roland-Garros face à l'Américaine Sofia Kenin (6e) en trois sets (2-6, 6-2, 6-1). Fiona Ferro connaît ainsi sa première défaite depuis la reprise post-Covid-19. Elle avait jusque-là enchaîné 18 victoires consécutives.

Programme des principaux matches de la 10e journée (à partir de 11h00)

Court Philippe-Chatrier

Ons Jabeur (TUN/tête de série N.30) - Danielle Collins (USA)

Elina Svitolina (UKR/N.3) - Nadia Podoroska (ARG)

Diego Schwartzman (ARG/N.12) - Dominic Thiem (AUT/N.3)

Iga Swiatek (POL) - Martina Trevisan (ITA)

Jannick Sinner (ITA) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

Court Suzanne-Lenglen