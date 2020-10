Roland-Garros 2020 : Rafael Nadal remporte la finale contre Novak Djokovic et s’offre un 13e titre à Paris

La rencontre était très attendue, certains annonçaient un "blockbuster" en finale de Roland-Garros, mais le combat s'est avéré étonnamment facile ce dimanche pour Rafael Nadal face à Novak Djokovic. L'Espagnol a écrasé le Serbe numéro 1 mondial et l'a emporté en trois sets (6-0, 6-2, 7-5).

Le réveil de Novak Djokovic au troisième set, plus combatif, n'aura pas suffit à sauver le début de cette rencontre presque chaotique pour le Serbe.

Une finale historique pour l'Espagnol

Avec cette victoire, Rafael Nadal devient le seul joueur de l'histoire à s'être imposé à 13 reprises dans le même tournoi (Roland-Garros). Mais ce n'est pas tout : il égale aussi le record de 20 trophées en Grand Chelem détenu par Roger Federer. "Gagner ici, c'est tout pour moi, se réjouit l'Espagnol. Je ne pense pas au vingtième (Grand Chelem), aujourd'hui, c'est juste une victoire à Roland-Garros, et Roland-Garros, c'est tout pour moi, j'y ai passé les moments les plus importants de ma carrière sans aucun doute."

Rien que jouer ici, c'est une inspiration pour moi. - Rafael Nadal

Cette année, le numéro 2 mondial s'est montré particulièrement solide à Roland-Garros. Et même le numéro 1 mondial, n'aura pas réussi à le faire trembler. Novak Djokovic n'a quasiment jamais réussi à renverser la tendance à part en fin de troisième set, dans lequel il a mené 5-4. Au total, en plus de deux heures et demie, le Majorquin n'aura commis que 14 fautes directes. Djokovic, lui, a dépassé les 50 fautes, notamment en revers, pourtant son coup fort, précise l'AFP.

Le Serbe garde sa première place mondiale au classement ATP et perd son premier match de la saison après sa disqualification contre Carreno-Busta à l'US Open pour avoir envoyé une balle involontairement sur une juge de ligne.