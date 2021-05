Roland-Garros 2021 : Jérémy Chardy craque en trois sets au premier tour face à Tsitsipas

Valeureux et auteur de coups d'éclat, Jérémy Chardy a plié face au numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas, en trois sets (6/7, 3/6, 1/6). Le Béarnais est éliminé dès le premier jour de ce Roland-Garros 2021.

Par verni au tirage, le tennisman de Boeil-Bezing Jérémy Chardy a tout donné, mais a cédé face au numéro 5 mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas, en trois sets (6/7, 3/6, 1/6), en ce premier jour de Roland-Garros 2021. C'est la troisième année consécutive que le Béarnais est éliminé dès le premier tour, lui qui disputait pour la 15e fois le tournoi du Grand Chelem de la porte d'Auteuil. Suite à un match marathon un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche, Jérémy Chardy a été contraint de jouer à 21 heures sur le court central Philippe-Chatrier déserté par le public en raison du couvre-feu.

Chardy a fait de la résistance

58e mondial, premier français à la race (résultats depuis le début de la saison), le Béarnais est vite breaké dans le premier set, mais répond pour revenir à hauteur, et même s'offrir une première balle de set à 5-4 sur le service du Grec, sans parvenir à la convertir. Au tie-break, Jérémy Chardy prend vite les commandes (4-1) avant de baisser en réussite de première balle, et de craquer finalement 8-6.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au contact tout au long de la deuxième manche sans toutefois être en capacité de prendre le service de son adversaire, Jérémy Chardy se fait punir à la première opportunité par un break de Tsitsipas pour mener 5-3... Et d'adjuger le set dans la foulée, malgré un avantage 0-30 pour le Béarnais dans le dernier jeu, finalement mal négocié.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'entrée de troisième manche Jérémy Chardy concède son service, lâchant dans un cri un "non" résonnant en écho dans un Chatrier désertique. Double break très vite, le Béarnais semble craquer mentalement, en perdant finalement le troisième et dernier set face à un Tsitsipas libéré et en pleine confiance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jérémy Chardy va devoir vite digérer sa déception, il va dans les prochains jours faire son entrée en lice en double dans cette quinzaine parisienne, avec son ami basque Fabrice Martin. Ils avaient ensemble atteint les quarts de finale l'an dernier, et la finale en 2019.