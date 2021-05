Roland-Garros 2021 : le Béarnais Jérémy Chardy face au numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas au premier tour

Jérémy Chardy est fixé sur son sort pour cette édition 2021 de Roland-Garros. De retour au printemps et avec du public, le Grand Chelem parisien va "offrir" au tennisman béarnais un match face à Stefanos Tsitsipas au premier tour. Jérémy Chardy, aujourd'hui classé 58e à l'ATP, va donc devoir créer l'exploit face au Grec de 22 ans, valeur montante du tennis mondial, déjà 5e mondial. Le Béarnais retrouvera s'il se qualifie le vainqueur du match entre l'Américain Sebastian Korda et l'Espagnol Pedro Martinez. On connaîtra très vite la date et l'horaire de la rencontre entre Chardy et Tsitsipas, qui devrait, vu l'affiche, se retrouver sur l'un des cours principaux de Roland-Garros.

Sa dernière victoire à Roland-Garros remonte à mai 2018

Jérémy Chardy a déjà battu une fois Stefanos Tsitsipas, en 2018 lors du tournoi de Montpellier. Tsitsipas l'a ensuite emporté à deux reprises, à Bâle (2018) et au Queens (2019). Cela fait deux ans que Jérémy Chardy n'a pas passé le premier tour de Roland-Garros. En 2020, lors d'une édition très spéciale, il avait cédé en 5 sets après avoir servi pour le match face à l'Autrichien Rodionov, alors classé 170e mondial. En 2019, Chardy avait été battu par Kyle Edmund, 30e joueur mondial. Sa dernière victoire en simple sur la terre battue de la Porte d'Auteuil remonte au 30 mai 2018 où il était venu à bout de Tomas Berdych, ancien numéro 4 mondial, alors classé 20e. Jérémy Chardy avait ensuite perdu au 2e tour face à un autre Français, Pierre-Hugues Herbert (87e), en 5 sets.