Roland-Garros 2021 : le programme de la cinquième journée

Suite et fin du deuxième tour en ce cinquième jour de compétition à Roland-Garros. À suivre notamment ce jeudi, la rencontre entre Roger Federer et Marin Cilic, et le match opposant la numéro 1 française, Fiona Ferro, à la dernière finaliste de l’Open d’Australie, Jennifer Brady.